Bolsonaro e TSE: por que a temperatura vai subir mais

Depois de faltar à cerimônia da posse de Edson Fachin e Alexandre Moraes no TSE, Jair Bolsonaro voltou a subir a temperatura contra o tribunal. “Nós vamos ceder para dois ou três e relativizar a nossa liberdade?”, disse o presidente, referindo-se, obviamente, a Fachin, Moraes e Luís Roberto Barroso.

Há alguns dias, Fachin alertou para o perigo dos ataques hackers para a eleição, e mencionou que muitos desses ataques vêm da Rússia, destino da inoportuna viagem de Bolsonaro.

O presidente vestiu a carapuça e acusou Fachin de estar tentando torná-lo inelegível, mas não explicou como isso se daria. Tampouco explicou o que seu filho Carlos, vereador pelo Rio de Janeiro e responsável pelas redes sociais do capitão, estava fazendo em sua comitiva — as suspeitas de que Bolsonaro pode estar tentando contratar tecnologia russa para interferir em nossas eleições não vêm do nada.

Esta semana, Fachin afirmou que “não há dúvida” de que o presidente Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos e sensíveis à Justiça Eleitoral e, no dia seguinte, em sua posse no TSE, mandou vários recados, em defesa da democracia, ao presidente.

Sempre em posição de sentido, o ministro-general Luiz Eduardo Ramos, assumiu a defesa do chefe. “Esse tipo de pronunciamento (de Fachin), me dá o direito de levantar dúvidas com relação à isenção e imparcialidade em futuros processos.” Achou que estava mostrando pouco serviço, ainda deu um jeito de botar Bolsonaro e “missão de Deus” na mesma frase.

Bolsonaro e sua curriola tentam inverter a situação para dar a impressão de que são os ministros do TSE que querem dar um golpe de Estado (como se fosse possível dar um golpe sem ter o apoio das Forças Armadas) e não o próprio presidente.

Bolsonaro precisa ganhar a eleição — até porque não só ele, como seus quatro filhos estão sendo investigados pela polícia —, mas isso não parece fácil. Sua melhor chance é justamente entupir as redes de fake news, na esperança de que elas lhe deem a vitória ou ao menos um pretexto para melar as eleições.

E é exatamente essas fake news que os ministros Edson Fachin, Alexandre Moraes e Luís Roberto Barroso estão determinados a eliminar.

E é por isso que a temperatura entre Bolsonaro e seus generais, de um lado, e os ministros do TSE e do STJ, do outro, ainda vai subir muito.