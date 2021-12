Bolsonaro está ameaçando divulgar os nomes dos técnicos da Anvisa que aprovaram a vacinação contra Covid para crianças. A ideia é expô-los à sanha dos bolsonaristas, que já há tempos vêm intimidando gravemente os funcionários da agência.

O presidente não está apenas interferindo no funcionamento da agência, o que é obviamente ilegal. Está ameaçando pessoas, o que não só é ilegal como pode ser interpretado como criminoso.

E está ameaçando pessoas e interferindo no funcionamento da agência com o objetivo deliberado de expor as crianças brasileiras a um vírus perigoso, eventualmente letal. O que não apenas é ilegal e pode ser interpretado como criminoso, como é assustador e desumano.

É espantoso, mas Bolsonaro conseguiu se superar.