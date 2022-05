Atenção: cabeça de golpista é diferente

A guerra fria acabou há 30 anos. Ninguém precisa se defender do comunismo, que fracassou há décadas. A comunidade internacional não reconheceria um governo ilegal e teríamos dificuldades com nossas exportações. O dólar dispararia e sérios problemas econômicos que o governo enfrenta se agravariam.

Não é fácil nem simples se fazer um golpe nos dias de hoje. Todo brasileiro, inclusive jornalistas, parlamentares e ministros do Supremo, tem um celular, uma câmara e um zap na mão. É impossível censurar a imprensa ou fechar o Congresso, e muito difícil fechar o Supremo. É fácil organizar a resistência, e os brasileiros iriam para a rua.

Por fim, as Forças Armadas não estão unidas contra a democracia e a favor de uma ruptura institucional. Há muitos generais legalistas que não adeririam a um golpe.

Logo… golpe é algo que não faz nenhum sentido, e ninguém em sã consciência tentaria desfechar um.

O problema é que… o golpista não está em sã consciência. O golpista acredita que o comunismo não acabou e que as potências estrangeiras querem invadir ou internacionalizar a Amazônia. O golpista não entende absolutamente nada de economia, nem se incomoda se o país se fechar para o mundo, acha até bom.

O golpista não entende o que é a democracia, regime que afirma defender, mas que na verdade despreza. Acredita que vivemos uma “ditadura do Judiciário”. Que o Supremo é um partido político de esquerda, interessado em fraudar a eleição para reinstalar Lula no poder. Que as Forças Armadas são uma espécie de Poder Moderador, e que, em caso de impasse institucional, o artigo 142 da Constituição dá direito aos militares de intervir.

Também é importante lembrar que o amor dos militares pela Corporação é maior do que seu amor pelo país, pela República ou pela democracia, regime que aliás não compreendem, que veem com maus olhos, consideram bagunçado. Se os comandantes se decidirem pelo golpe, não é óbvio que os oficiais legalistas estarão dispostos a romper com os colegas de farda para respeitar a lei. Nossa tradição não é nada boa: nossos militares já se envolveram em golpes e tentativas de golpe por uma dúzia de vezes.

Há democratas demais dando de barato que não há condições para golpe. E parlamentares demais, especialmente do Centrão, dando de barato que conseguem controlar Bolsonaro (até agora, perderam todas).

Tais pessoas não estão entendendo o risco em que estão colocando o país.

E a si mesmas.

