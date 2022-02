A PEC e as lamúrias de Guedes

“Bomba fiscal”, foi como Paulo Guedes definiu a proposta de emenda constitucional sobre os combustíveis criada no Senado.

A PEC corta imposto direto, cria vale-caminhoneiro e dá moleza para o setor de ônibus. Vai ter um impacto de mais de 100 bilhões (pagos, como de costume, com o imposto cobrado dos pobres). Não por acaso, foi apelidada de PEC Kamikaze e PEC da Irresponsabilidade. Dilma não faria melhor.

Ninguém precisa do ministro da Fazenda para saber que a PEC é uma desastre. Precisamos do ministro para impedir que barbaridades desse tipo ocorram.

Mas Guedes se comporta como se fosse uma espécie de Alertador-Geral da República. Seu chefe e os parlamentares inventam barbaridades, ele alerta que é uma barbaridade, a barbaridade é feita, e segue tudo como dantes no quartel de Abrantes. Até a próxima barbaridade. E o próximo alerta.

Às vezes, Guedes se comporta como Reclamador-Geral da República. Esta semana se disse frustrado com o ritmo das reformas e botou a culpa do lamentável desempenho econômico na pandemia. E na esquerda. E na imprensa. Definiu seus críticos como “um bando de medíocres, despreparados”. E lamuriou-se: “Não tive o apoio (para implementar a agência liberal) que tinha de ter”.

É sabido que, em três anos de governo, Guedes jamais teve apoio algum nem para a agenda liberal nem para o que quer que seja, especialmente de seu chefe, que a cada dia lhe retira mais poderes e atribuições.

“Nunca se queixe, nunca explique: apenas saia”, ensinou certa vez o primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli.

Mas Guedes não cogita sair. Ao contrário: apesar da frustração e das lamúrias, Guedes quer ficar mais quatro anos no cargo. Se já não houvesse tantos motivos para tirar Bolsonaro do poder, fazer cessar os alertas vazios e as lamúrias de Guedes bastaria.