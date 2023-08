Se o que o hacker de Araraquara disse é verdade, significa que a casa caiu.

Segundo Walter Delgatti Neto, ex-o presidente da República, Jair Bolsonaro, mandou grampear um ministro do Supremo Tribunal Federal e agiu para fraudar as eleições e dar um golpe de Estado.

Participaram da conspiração, entre outros, um presidente de partido, Valdemar Costa Neto; uma deputada federal, Carla Zambelli; e coronéis do Exército. Delgatti pôs também, sob grave suspeita o ex-ministro da Defesa (e ex-comandante do Exército) general Paulo Sérgio Nogueira e o ex-comandante do Exército general Marco Antonio Freire Gomes.

Se o depoimento é verdadeiro, os conspiradores não são apenas criminosos: são traidores da Pátria, precisam ser exemplarmente condenados e presos. E, para supremo constrangimento das Forças Armadas, dois oficiais-generais de quatro estrelas, ambos ex-comandantes do Exército, terão que comparecer à CPI e à Polícia Federal para prestar esclarecimentos na condição de investigados.

Falta confirmar que o depoimento de Delgatti é verdadeiro. O problema é que o depoimento não é apenas uma bomba atômica: ela é perfeitamente crível. Desconfortavelmente crível.

É fato que o hacker se encontrou com Jair Bolsonaro. É fato que Delgatti recebeu dinheiro de Carla Zambelli. É fato que Delgatti teve reunião no Ministério da Defesa. É fato que o general Paulo Sergio fez intensa campanha contra as urnas eletrônicas, tanto no cargo de comandante do Exército, como no cargo de ministro da Defesa. É fato que o general Freire Gomes renunciou ao comando do Exército imediatamente antes da posse de Lula — o que foi interpretado como um ato de insubordinação.

A denúncia de que o ministro Alexandre de Moraes teria sido grampeado bate com a história do senador Marcos do Val sobre uma reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira em que esse assunto teria sido discutido.

Por fim, Delgatti fez seu depoimento com voz firme, não caiu em contradição e deu uma enorme quantidade de detalhes. E não parece ter nada a ganhar.

Parece que a casa caiu mesmo.

(Em tempo: é incrível como os bolsonaristas são trapalhões. Criaram uma CPI para provar que não houve tentativa de golpe de Estado, e, como era de se esperar, provaram que era golpe, mesmo.)

