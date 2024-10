Surge uma praia no horizonte da região metropolitana de São Paulo

Localizado nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, a pouco mais de 20 quilômetros de São Paulo, o bairro de Alphaville se tornou um destino residencial de classe A, muito procurado por empresários e artistas, que vivem em mansões localizadas dentro de condomínios fechados e super exclusivos. Existem casas à venda no local que ultrapassam a cifra dos 100 milhões de reais. Toda essa riqueza levou Alphaville a ostentar o 5º maior PIB do estado. Segundo o consultor imobiliário Tony Spita, que trabalha na unidade da imobiliária de luxo Coelho da Fonseca de Alphaville e mora na região, um dos grandes atrativos de lá é a segurança. “Alphaville realmente é uma bolha de tranquilidade, em meio a muitas áreas verdes. São vários condomínios residenciais maravilhosos, com infraestrutura completa, incluindo escolas internacionais, shoppings e uma universidade. É um privilégio trabalhar e morar aqui”, conta o profissional.

A única coisa que falta em Alphaville é uma praia. Ou melhor, faltava. Está nos planos da BR Soho Empreendimentos criar uma praia artificial com piscina de ondas no local, dentro de um novo empreendimento. Com investimento de mais de 1 bilhão de reais, o negócio batizado de Reserva Beach Club deve ser inaugurado até 2027 com títulos para associados custando em torno de 500 000 reais, um valor alto, mas abaixo do praticado por outro empreendimento que oferece piscina de ondas artificiais, o BeyondThe Club. Localizado na capital paulista, ele vende os títulos familiares por mais de 700 000 reais.

A incorporadora BR Soho é especialista em desenvolvimento de empreendimentos imobiliários na região de Alphaville, especialmente em Santana de Parnaíba. Para esse novo projeto chamaram o apresentador de TV Ratinho para ser um dos sócios. O negócio terá também embaixadores e um dos nomes ventilados foi o do empresário Tallis Gomes, que ficou conhecido após uma declaração machista viralizar nas redes, o que o levou a perder o posto de CEO do grupo G4 Educação.

Além de ondas gigantes e privativas, os associados do Reserva Beach Club vão contar com diversas opções de lazer, como pista de skate, simulador de ski e quadras poliesportivas, entre outras atrações. A empresa prevê em uma segunda fase o lançamento de unidades residenciais, com apartamentos de 120 a 500 metros quadrados.

Esse clube de esporte e lazer chegará em bom momento para a região que, apesar de nobre e muito bem servida de serviço, tem apenas um clube voltado para seus moradores. A instalação de um espaço moderno e com equipamentos de alta qualidade vai elevar a região de Alphaville a um crescimento ainda maior, pois todo o entorno terá uma valorização.

Dessa forma, Alphaville caminha a passos firmes para subir ainda mais no ranking dos maiores PIBs paulistas.