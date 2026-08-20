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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

Quanto ganha o profissional encarregado de fazer vistorias em imóveis

Pessoas especializadas nesse tipo de trabalho estão sendo cada vez mais requisitadas

Por Renata Firpo 20 ago 2026, 14h07
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Vistoriadores são pagos para fazer inventários detalhados das condições dos imóveis (Thinkstock/VEJA)
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O mercado imobiliário é responsável por movimentar uma enorme cadeia de serviços. Ao redor de cada imóvel existe uma extensa lista de profissionais que cresce à medida que o setor se torna mais organizado e especializado. Corretores, arquitetos, engenheiros, advogados, administradores, fotógrafos, profissionais de marketing e gestores patrimoniais fazem parte desse ecossistema. Há também atividades menos conhecidas, mas que podem representar boas oportunidades de trabalho. Uma delas é a de vistoriador de imóveis. Ela pode ser uma grande saída para quem busca integrar o mercado imobiliário. Especialistas na função podem embolsar até 15 000 reais por mês.

O vistoriador é o profissional responsável por registrar, de maneira detalhada e imparcial, as condições de uma propriedade em determinado momento. O trabalho envolve percorrer os ambientes e observar o estado de conservação de pisos, paredes, pintura, portas, janelas, instalações e equipamentos existentes. Essas informações são organizadas em descrições e registros fotográficos que dão origem a um laudo sobre as condições encontradas naquele imóvel.

Nas locações, esse trabalho ganha especial importância, pois a vistoria de entrada estabelece uma referência sobre como a propriedade foi entregue ao inquilino. Ao término do contrato, a vistoria de saída permite comparar as condições iniciais com aquelas encontradas na devolução. O registro ajuda a identificar o que já estava no imóvel, o que corresponde ao desgaste decorrente do uso e eventuais alterações ocorridas durante a ocupação, trazendo mais segurança para proprietários, inquilinos e imobiliárias e reduzindo espaço para conflitos.

Apesar dessa responsabilidade, para a realização da vistoria imobiliária de caráter descritivo, especialmente aquela relacionada às locações, não existe uma formação universitária específica obrigatória. Isso torna a atividade uma possibilidade de ingresso no mercado imobiliário para profissionais de diferentes áreas. A ausência de uma graduação obrigatória, entretanto, não significa que seja um trabalho que possa ser feito sem preparação, a função exige treinamento, método, organização e atenção aos detalhes.

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Também é necessário entender os limites da função. O vistoriador registra aquilo que consegue observar no imóvel, mas não deve avançar sobre questões que dependam de diagnóstico estrutural ou parecer técnico de engenharia. Nesses casos, a avaliação precisa ser feita pelos profissionais legalmente habilitados para isso.

A trajetória da paulistana Helena Forbes Vaz Guimarães, gestora patrimonial e vistoriadora de imóveis, mostra como essa atividade pode se transformar em uma alternativa profissional dentro do setor. Formada em Administração de Empresas com Marketing pela ESPM, ela trabalha com vistorias há aproximadamente três anos. A oportunidade surgiu justamente ao perceber uma demanda por um serviço mais especializado e profissional.

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Desde então, Helena vem ampliando sua atuação dentro e fora da cidade de São Paulo, atendendo principalmente imobiliárias, corretores, proprietários e incorporadoras. O trabalho não se restringe a um único perfil de propriedade. As vistorias são realizadas em imóveis residenciais e comerciais, novos ou usados, principalmente em processos de locação, entrega e devolução, mas também podem estar relacionadas a situações de compra e venda.

Sua formação, embora não seja diretamente ligada à área imobiliária, acabou contribuindo para transformar a atividade em um negócio estruturado. Conhecimentos de administração e marketing foram aplicados à criação de processos, controles, relacionamento com clientes e padrões de qualidade e eficiência. “Consegui unir tecnologia, processos e atenção aos detalhes a uma necessidade muito concreta do mercado imobiliário”, afirma Helena.

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O valor do serviço varia de acordo com a metragem, localização e características da propriedade, quantidade de ambientes, presença ou não de mobiliário e o tipo de vistoria solicitada. Um apartamento pequeno e vazio demanda um nível de trabalho diferente de uma residência de grande porte, mobiliada e com diversos equipamentos. Por isso, Helena dimensiona cada orçamento considerando o trabalho necessário para produzir um registro detalhado e confiável.

A atividade de vistoriador mostra que nem todas as oportunidades profissionais do setor estão relacionadas a vender imóveis. Existe uma economia de serviços que funciona ao redor da propriedade e que tende a crescer à medida que aumenta a exigência por processos mais profissionais. Em muitos casos, são nichos que exigem investimento inicial relativamente pequeno quando comparados a outras atividades do setor. A experiência de Helena mostra justamente esse caminho, de identificar uma necessidade cotidiana do mercado e transformar um serviço, muitas vezes visto apenas como operacional, em uma atividade estruturada.

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