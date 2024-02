Qual seria o valor de mercado da casa do Big Brother Brasil?

Quanto custa a casa mais vigiada do Brasil? O dia a dia do endereço do Big Brother Brasil, programa de reality show da Globo, que está na sua 24ª edição, é acompanhado por uma legião de pessoas pela TV, pela internet ou pelo streaming da emissora por meio de mais de 50 câmeras espalhadas pelo imóvel. Dados da Globo mencionam que a audiência é de 12 milhões de espectadores nesta edição, todos ávidos por acompanhar as brigas, romances e estratégias dos jogadores anônimos e famosos que disputam o prêmio de 3 milhões de reais que será dado ao final de 3 meses de programa.

A casa também é uma atração à parte no BBB e, por isso, muitos têm a curiosidade de saber mais detalhes sobre ela, a começar pelo preço dela. Embora não exista um valor oficial, é possível fazer uma estimativa bem aproximada sobre quanto vale esse famoso endereço. Para avaliar um imóvel e definir um parâmetro de valor de mercado, os corretores de imóveis, profissionais especializados para a tarefa, precisam de algumas informações. As mais importantes são a localização do imóvel e a metragem, tanto da área construída quanto do terreno seguidas da disposição da planta da casa que mostra o numero de dormitórios, vagas de garagem, lazer como piscina ou academia. Além desses fatores, outros são também levados em conta na hora de precificar um imóvel: o estado de conservação, indicando se precisa ou não de muita reforma, se é um projeto assinado por um arquiteto renomado e alguns diferenciais como iluminação natural ou área verde com muito paisagismo.

PERFIL DO IMÓVEL

A casa do BBB está localizada no estúdios Globo no Rio de Janeiro, precisamente no bairro Jacarepaguá. O valor médio da região gira em torno de 7 000 reais o metro quadrado para imóveis residenciais. O tamanho exato da casa, incluindo o terreno, é uma grande incógnita, já que a emissora guarda essa informação a sete chaves. Muitos especulam algo em torno de 2 000 metros quadrados Acredito que essa cifra seja a soma da área construída, já que a residência possui dois andares, mais o terreno. Considerando o valor médio do bairro e essa projeção de tamanho, teríamos um valor de aproximadamente R$ 14 milhões.

Como vimos, não é apenas esses dois fatores que determinam o preço de mercado de um imóvel. A casa do BBB, a cada edição, é completamente renovada, trazendo novidades e uma roupagem diferente na decoração. Por se tratar de um imóvel bem cuidado, isso conta pontos para a sua valorização. A decoração pode ão agradar todos clientes e, comumente no mercado imobiliário, os compradores costumam personalizar sua casa ou apartamento. Assim, por mais diferente e exclusivo o projeto da casa, esse fator não influenciaria no preço.

Continua após a publicidade

Já a planta da casa, que abrigou moradores temporários famosos como Sabrina Sato, Grazi Massafera e Juliette, precisaria de uma reforma, já que, uma casa grande como essa possui uma suíte e três dormitórios que dividem um banheiro. Essa ideia rende muita história para o programa, porém, na vida real, o ideal era ampliar a quantidade de banheiros para dar mais conforto aos moradores de uma casa desse tamanho.

ATRATIVOS DA CASA

Os itens de lazer são um grande diferencial. A casa possui piscina, academia completa, uma área verde bem ampla e até um confessionário. Comprar uma casa com todos esses equipamentos prontos é um ótimo negócio. Se colocarmos na conta o valor de investimento para construir uma piscina e uma academia com todos os equipamentos de ginástica de alta qualidade, acresceríamos ao valor inicial mais 1 milhão de reais talvez. Assim, teríamos uma estimativa final de 15 milhões de reais para o valor de mercado da casa do BBB.

Dentro dessa lógica, o próximo vencedor do programa, com o prêmio de 3 milhões de reais, não conseguiria comprar a casa à vista. Mas talvez não faltem clientes interessados em se tornarem proprietários de um imóvel tão famoso.