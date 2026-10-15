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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

Qual será o impacto do fim da escala 6×1 no mercado imobiliário

Há riscos de aumento de custos e necessidade de rever planejamentos

Por Renata Firpo 15 out 2026, 12h17
Plenário do Congresso Nacional lotado, com políticos e assessores comemorando, muitos tirando fotos e filmando com celulares, em um ambiente de euforia. Ao fundo, telões exibem informações e um orador.
Plenário do Senado comemora aprovação da PEC do fim da escala 6x1 (Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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Na noite de quarta, 14, o Senado Federal aprovou, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição que põe fim à escala 6×1. A decisão abre uma mudança na organização do trabalho no Brasil. Ela também chegará ao mercado imobiliário, com impacto nos canteiros de obras, na administração dos condomínios, na operação de shopping centers e na gestão de outros imóveis comerciais.

O fim da escala 6×1 começará a vigorar 60 dias após a promulgação da emenda, com dois dias de descanso remunerado por semana e redução inicial da jornada de 44 para 42 horas, sem redução salarial. Um ano depois dessa primeira etapa, o limite cairá para 40 horas semanais. Para o setor imobiliário, esse intervalo será um período de revisão de orçamentos, contratos e equipes.

O reflexo mais próximo que vai ser sentido pelas pessoas no mercado imobiliário deverá aparecer na gestão dos condomínios. Limpeza, manutenção e segurança precisam funcionar de acordo com as necessidades de cada edifício. Nos locais com empregados na escala atingida pela mudança, será necessário reorganizar a cobertura dos serviços. Dependendo da estrutura existente, isso poderá exigir contratações ou revisão dos contratos com empresas terceirizadas.

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Existe a possibilidade de a taxa condominial subir, mas é cedo ainda para anunciar um reajuste generalizado. O impacto dependerá das jornadas já praticadas, do número de funcionários e do modelo de operação. Condomínios com equipes enxutas e pouca margem para redistribuir tarefas poderão enfrentar mais dificuldade. Outros terão espaço para ajustes sem uma expansão das despesas.

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Para quem está comprando um imóvel, essa discussão sobre se o condomínio pode ou não aumentar merece atenção. A capacidade de pagar a prestação de um financiamento é apenas uma parte da decisão. Condomínio, impostos e manutenção compõem o custo da moradia. Um apartamento pode caber no financiamento e, ainda assim, pesar no orçamento mensal quando as demais despesas entram na conta. A eficiência da administração tende, portanto, a ganhar importância na comparação entre empreendimentos.

Na construção civil, será preciso olhar para cada canteiro de obra. Reduzir a jornada mantendo os salários eleva o custo da hora de trabalho, mas o efeito sobre o custo final da obra dependerá também da produtividade, do planejamento e dos métodos construtivos. Não há uma conversão automática entre menos horas trabalhadas e imóveis mais caros, mas o sinal amarelo acende para que os incorporadores revisem suas planilhas de obras.

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O risco será maior onde o cronograma depender de horas adicionais para compensar falhas de organização. A mudança poderá acelerar investimentos em industrialização, qualificação profissional e controle da execução. Ao mesmo tempo, descanso e melhores condições de trabalho podem contribuir para reduzir desgaste, erros e retrabalho. Esses ganhos são possíveis, mas precisam ser construídos pela gestão.

Nos imóveis comerciais, a questão envolve a operação dos ocupantes. Shopping centers, supermercados e estabelecimentos que abrem aos fins de semana terão de conciliar atendimento e novas escalas. Caso as despesas aumentem sem crescimento correspondente das vendas, poderá haver pressão sobre as margens dos lojistas e sobre sua capacidade de assumir custos de ocupação. Para proprietários e investidores, será mais um fator a observar na análise dos contratos e da saúde financeira dos inquilinos.

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Há também uma oportunidade pelo lado do consumo. Mais tempo disponível pode favorecer atividades de lazer, viagens curtas e convivência fora de casa, beneficiando determinados destinos e empreendimentos. Seria precipitado, porém, transformar essa possibilidade em previsão de valorização. Tempo livre não significa, necessariamente, renda disponível para gastar.

Outra mudança para o mercado imobiliário vai além da economia. A própria moradia poderá ser usada de outra maneira. Com mais períodos de descanso, áreas comuns, espaços esportivos e ambientes de convivência podem ganhar relevância no cotidiano dos moradores. O desafio das incorporadoras será oferecer estruturas úteis, com manutenção compatível com o orçamento do público a que se destinam.

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Para as incorporadoras e construtoras, o fim da escala 6×1 vai exigir mais do que repassar despesas. Vai passar por rever processos, cuidar das equipes e projetar edifícios cuja operação seja sustentável ao longo dos anos. Para quem desenvolve, administra ou compra imóveis, essa conta passará a merecer um olhar ainda mais atento.

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