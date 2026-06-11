ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Real Estate

Por Renata Firpo Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

Os valores espantosos do mercado imobiliário de luxo do Rio de Janeiro

Transações recentes na cidade chegaram perto da marca de 50 milhões de reais

Por Renata Firpo 11 jun 2026, 14h18 | Atualizado em 11 jun 2026, 14h50
narcisa
A socialite Narcisa Tamborindeguy: novo apartamento no Rio (Fernando Lemos/.)
Continua após publicidade
Os valores espantosos do mercado imobiliário de luxo do Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

Enquanto boa parte do mercado imobiliário carioca segue concentrada em apartamentos compactos voltados à locação de curta e longa temporada, uma transação recente no Leblon mostrou que existe uma realidade paralela no segmento de altíssimo padrão na capital fluminense.

Um apartamento de frente para o mar, na Avenida Delfim Moreira, foi vendido por R$ 46,5 milhões, tornando-se uma das maiores negociações residenciais registradas no país nos últimos anos. O imóvel tem 560 metros quadrados e a operação chamou atenção não apenas pelo valor total. O preço por metro quadrado ficou muito acima das médias praticadas até mesmo nos bairros mais valorizados do Rio.

O negócio surge em um momento curioso do mercado carioca. Nos últimos anos, incorporadores têm concentrado lançamentos em imóveis menores, impulsionados pela demanda de investidores em busca de rentabilidade com locação por temporada e pela mudança no perfil das famílias. Os estúdios e apartamentos compactos passaram a dominar novos empreendimentos em bairros como Ipanema, Copacabana e até mesmo em trechos tradicionalmente associados a imóveis amplos. A busca por produtos para rentabilidade recorrente acabou mudando aa realidade imobiliária da cidade. Ali, os preços de locação estão muito mais alto em comparação aos valores de venda.

Siga

Já a negociação do apartamento na Avenida Delfim Moreira reafirma a força de um nicho bastante específico, a do comprador que busca exclusividade, localização irreproduzível e grandes áreas em um mercado onde esse tipo de produto se tornou cada vez mais escasso. Esse contraste ilustra como o mercado imobiliário do Rio hoje consegue operar em realidades distinta, mostrando o aquecimento do setor e que tem espaço para todo tipo de investimento.

Continua após a publicidade

Seguindo o lado das residências de tamanho babilônico, a socialite carioca Narcisa Tamborindeguy decidiu trocar um endereço histórico por outro ainda mais exclusivo. Após décadas vivendo no tradicional Edifício Chopin, em Copacabana, ela passou a morar no Cap Ferrat, um dos prédios mais valorizados da Avenida Vieira Souto, em Ipanema. Construído em 1981, o edifício possui apenas 16 apartamentos com cerca de 600 metros quadrados de área privativa. O novo destino de Narcisa conta com quatro suítes, cinco banheiros e janelões que permitem que a paisagem da praia de Ipanema faça parte da decoração. A residência está avaliada em aproximadamente R$ 48 milhões.

Publicidade
TAGS:
Imóveis
Mercado Imobiliário
Negócios
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).