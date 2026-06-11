Os valores espantosos do mercado imobiliário de luxo do Rio de Janeiro

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O mercado imobiliário carioca revela duas realidades: enquanto a maioria foca em compactos para locação, o segmento de altíssimo padrão surpreende. Um apartamento no Leblon foi vendido por R$ 46,5 milhões, com preço por m² recorde, destacando a busca por exclusividade. Até Narcisa Tamborindeguy se mudou para um imóvel de R$ 48 milhões em Ipanema.

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Enquanto boa parte do mercado imobiliário carioca segue concentrada em apartamentos compactos voltados à locação de curta e longa temporada, uma transação recente no Leblon mostrou que existe uma realidade paralela no segmento de altíssimo padrão na capital fluminense.

Um apartamento de frente para o mar, na Avenida Delfim Moreira, foi vendido por R$ 46,5 milhões, tornando-se uma das maiores negociações residenciais registradas no país nos últimos anos. O imóvel tem 560 metros quadrados e a operação chamou atenção não apenas pelo valor total. O preço por metro quadrado ficou muito acima das médias praticadas até mesmo nos bairros mais valorizados do Rio.

O negócio surge em um momento curioso do mercado carioca. Nos últimos anos, incorporadores têm concentrado lançamentos em imóveis menores, impulsionados pela demanda de investidores em busca de rentabilidade com locação por temporada e pela mudança no perfil das famílias. Os estúdios e apartamentos compactos passaram a dominar novos empreendimentos em bairros como Ipanema, Copacabana e até mesmo em trechos tradicionalmente associados a imóveis amplos. A busca por produtos para rentabilidade recorrente acabou mudando aa realidade imobiliária da cidade. Ali, os preços de locação estão muito mais alto em comparação aos valores de venda.

Já a negociação do apartamento na Avenida Delfim Moreira reafirma a força de um nicho bastante específico, a do comprador que busca exclusividade, localização irreproduzível e grandes áreas em um mercado onde esse tipo de produto se tornou cada vez mais escasso. Esse contraste ilustra como o mercado imobiliário do Rio hoje consegue operar em realidades distinta, mostrando o aquecimento do setor e que tem espaço para todo tipo de investimento.

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Seguindo o lado das residências de tamanho babilônico, a socialite carioca Narcisa Tamborindeguy decidiu trocar um endereço histórico por outro ainda mais exclusivo. Após décadas vivendo no tradicional Edifício Chopin, em Copacabana, ela passou a morar no Cap Ferrat, um dos prédios mais valorizados da Avenida Vieira Souto, em Ipanema. Construído em 1981, o edifício possui apenas 16 apartamentos com cerca de 600 metros quadrados de área privativa. O novo destino de Narcisa conta com quatro suítes, cinco banheiros e janelões que permitem que a paisagem da praia de Ipanema faça parte da decoração. A residência está avaliada em aproximadamente R$ 48 milhões.