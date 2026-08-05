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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

Os estados campeões em investimentos estrangeiros no mercado imobiliário

Fluxo de recursos do exterior vem aumentando nos últimos tempos

Por Renata Firpo 5 ago 2026, 08h04 | Atualizado em 5 ago 2026, 11h14
Além do Brasil, países como Canadá, Japão, Austrália, Reino Unido e estados-membros da União Europeia foram apontados como integrantes centrais de uma possível aliança comprometida com direitos fundamentais
Bandeira do Brasil no Rio de Janeiro (J. Castro/Getty Images)
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Parece que o mercado imobiliário brasileiro está na moda. O país vive um momento de crescente internacionalização. Depois de anos em que investidores estrangeiros concentravam seus recursos em destinos tradicionais como Miami, Lisboa e Madri, muito em função de facilidades fiscais, o Brasil passou a ocupar uma posição de destaque no mapa global dos investimentos imobiliários. O aumento recorde da chegada de turistas internacionais, a valorização de cidades litorâneas, o câmbio favorável e a perspectiva de valorização patrimonial transformaram estados como Santa Catarina e Rio de Janeiro em protagonistas desse movimento.

Cada vez mais, estrangeiros enxergam os imóveis brasileiros como ativos capazes de combinar uso próprio, geração de renda por locações de curta temporada e potencial de valorização de longo prazo.

Em 2023, o Brasil recebeu mais de 9 milhões de visitantes internacionais, o maior volume já registrado. A tendência permanece forte em 2024, reforçando a visibilidade do país e despertando o interesse de compradores que antes sequer consideravam investir no mercado imobiliário brasileiro.

Entre os destinos mais procurados está a Zona Sul do Rio de Janeiro. Bairros como Ipanema e Leblon continuam sendo vitrines internacionais, atraindo compradores interessados principalmente em apartamentos compactos, novos e bem localizados. São imóveis que atendem tanto quem deseja desfrutar temporadas no Brasil quanto, principalmente, os investidores que pretendem explorar o aluguel de curta duração durante o restante do ano.

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Em Santa Catarina, o movimento é igualmente expressivo. Florianópolis, Balneário Camboriú, Bombinhas e outras cidades vêm registrando forte demanda de estrangeiros, especialmente argentinos, mas também americanos e europeus. Além das praias e da qualidade de vida, o estado reúne um conjunto de fatores bastante valorizados pelo mercado internacional: segurança, boa infraestrutura, crescimento econômico e empreendimentos de alto padrão que competem com destinos consolidados no exterior.

Outro fator é a facilidade proporcionada pela tecnologia. Plataformas especializadas em locação de curta temporada, como o Airbnb, e empresas responsáveis pela administração dos imóveis permitem que um investidor estrangeiro compre uma unidade no Brasil e acompanhe toda a operação à distância, recebendo receitas sem precisar estar fisicamente no país. Além disso, alguns países estão em briga constante com essas plataformas de curta locação, transformando o Brasil em um destino atrativo para esse público.

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A questão cambial também exerce papel importante nessa novidade. Para compradores de países cuja moeda é mais forte que o real, o valor dos imóveis brasileiros tornou-se bastante competitivo quando comparado a outros destinos internacionais. Em muitos casos, imóveis localizados em áreas nobres do litoral brasileiro apresentam preços significativamente inferiores aos praticados em mercados maduros, mantendo perspectivas consistentes de valorização.

O processo de compra de imóvel no Brasil por um estrangeiro é relativamente simples. A legislação brasileira permite que estrangeiros adquiram imóveis urbanos mesmo sem possuir visto de residência.

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Na prática, basta que o comprador obtenha um CPF junto à Receita Federal, apresente um documento de identidade válido e realize a transferência dos recursos para o Brasil de forma regular, observando as normas do sistema financeiro nacional. A escritura e o registro do imóvel seguem praticamente os mesmos procedimentos aplicáveis aos compradores brasileiros.

Além disso, existe um incentivo relevante para investidores internacionais. A regulamentação migratória brasileira prevê a possibilidade de solicitação de autorização de residência para estrangeiros que realizem investimento imobiliário no país, desde que sejam observados os requisitos legais, incluindo valores mínimos de investimento e a utilização de recursos provenientes do exterior.

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A tendência é que o interesse internacional pelo mercado brasileiro continue crescendo. O país reúne atributos difíceis de encontrar simultaneamente em outros destinos, como grande oferta de imóveis, preços ainda competitivos, diversidade de paisagens, estabilidade jurídica nas operações imobiliárias e um mercado com amplo potencial de valorização.

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