O retorno em grande estilo da rede Four Seasons ao mercado paulistano

Entre a Rua Amauri e a Jerônimo da Veiga, no prestigioso bairro Itaim Bibi, na capital paulista, um terreno de 3,6 mil metros quadrados vai abrigar um hotel de 104 quartos, 35 apartamentos com serviços de hotelaria e dez residências de altíssimo padrão. É nesse endereço, a uma quadra da Faria Lima, que o Four Seasons planeja voltar a São Paulo em 2030. O investimento estimado em R$ 1 bilhão, entre a compra dos terrenos e a construção, marca também a estreia do grupo Iguatemi na hotelaria.

O Four Seasons está sendo resiliente ao apostar novamente no Brasil. A primeira operação paulistana da rede, encerrada de vez durante a pandemia, ficava na Marginal Pinheiros, no edifício hoje ocupado pelo JW Marriott. Na ocasião do seu lançamento, a expectativa era grande. O evento que lançou a marca no Brasil foi um jantar no Museu de Imagem e Som com um bate papo e presença do ex presidente da república, Fernando Henrique Cardoso.

O empreendimento tinha conexão com o projeto vizinho da Odebrecht, que incluía torres comerciais, shopping e uma praça que integrava tudo. Com a explosão da Operação Lava Jato, as vendas do Four Seasons foram atingidas e seguiram pífias, obrigando a um encerramento bem antes do esperado.

A mudança de endereço ajuda a entender a estratégia conquistada para convencer a bandeira a voltar ao Brasil. No Itaim, o Four Seasons ficará entre os shoppings Iguatemi São Paulo e JK Iguatemi, perto tanto dos escritórios da Faria Lima quanto dos restaurantes da Rua Amauri. A aposta dos sócios é que a localização possa atrair quem vem a São Paulo para uma agenda de negócios e quem escolhe a cidade para passar um fim de semana.

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A área começou a ser montada pela Catuaí, da família Khouri, cerca de cinco anos atrás, quando a destinação do terreno ainda estava em aberto. O Iguatemi entrou na negociação quando o projeto já previa um hotel de luxo e ficou com 44% da sociedade. A Catuaí, que também está à frente do Four Seasons no Rio de Janeiro, detém os outros 56%. Segundo as duas empresas, os recursos para o investimento estão reservados, embora a sociedade possa avaliar oportunidades de financiamento.

Para o Iguatemi, a entrada na hotelaria amplia uma estratégia que já aparece em Campinas, no interior paulista, onde o grupo lançou o Casa Figueira, projeto com imóveis residenciais e comerciais no entorno de seu shopping. No Itaim, a proposta ganha outra configuração. O grupo passa a investir em um endereço que combina hospedagem e moradia em uma região onde já tem dois de seus principais ativos comerciais.

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O projeto será assinado pelo britânico David Chipperfield, vencedor do Pritzker de 2023, e terá dois blocos. Pela Rua Amauri, o acesso será ao hotel e aos 35 apartamentos à venda com serviços de hotelaria, voltados a investidores e a compradores que queiram manter uma segunda residência em São Paulo. Pela Jerônimo da Veiga, a entrada levará às dez residências que ocuparão os pavimentos a partir do 16º andar. São nove unidades de 750 metros quadrados e uma cobertura de 1.200 metros quadrados.

Ainda que São Paulo tenha operações como o Rosewood e Palácio Tangará, a Catuaí e Iguatemi acreditam que a cidade tenha espaço para ampliar a oferta de hotelaria de luxo. Para o mercado imobiliário, o teste mais interessante estará nas duas propostas de moradia dentro do mesmo empreendimento, que é uma tendência do setor, que busca entregar aos moradores e clientes uma experiência de marca através dos serviços oferecidos.

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A volta do Four Seasons tem tudo para dar certo, localização, investidores com estratégia e uma cidade capaz de abraçar projetos grandiosos como esse, mas se não der certo, certamente será a última tentativa da marca em terras brasileiras.