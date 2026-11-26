Comprar um imóvel na planta é assumir uma conta que será paga em momentos diferentes. Primeiro vem a entrada. Depois, as parcelas durante a construção. Quando o apartamento fica pronto, há compradores que descobrem não ter dinheiro suficiente para concluir a aquisição. Diante disso, desistem da compra do imóvel. A decisão de deixar de seguir com um contrato de compra de um imóvel em construção tem nome: chama-se distrato. No mercado imobiliário, essa prática foi regulamentada por meio de uma lei própria em 2018, causando grande impacto nas relações entre incorporadoras e consumidores.

Em 2026, o número de distratos disparou no país. A quantidade de desistências vem aumentando a cada mês. Segundo estatísticas mais recentes, as desistências aumentaram bastante no terceiro trimestre e já atingem até 25% dos negócios fechados pelas incorporadoras. Engana-se quem pensa que o aumento de distratos se concentra nos empreendimentos econômicos. De janeiro a agosto de 2026, os cancelamentos no médio e alto padrão passaram de 16% para 21,8% das vendas brutas, na comparação com o mesmo período do ano anterior. No Minha Casa, Minha Vida, houve uma alta bem menor no mesmo período, de 11,3%.

Quando a renda cresce e o crédito está acessível, mais famílias conseguem honrar o contrato. Em boas fases econômicas, também é comum repassar o contrato para outro comprador quando o imóvel passa por uma valorização acima do esperado e há interessados. Ocorre que o cenário hoje é bastante adverso. A freada no ritmo da economia e a escalada dos juros complicam a situação de muitas pessoas. Com o orçamento mais apertado, as dívidas vão se acumulando. Continuar ou sair do contrato imobiliário pode custar caro.

Investidores que apostaram parte do patrimônio em um imóvel na planta podem ser surpreendidos também no meio de um financiamento. Se a unidade ficou mais cara no contrato por causa da correção, mas o mercado não acompanhou essa valorização, o comprador pode precisar dar desconto para encontrar um interessado. Se decidir ficar com o imóvel, terá de bancar um saldo maior do que imaginava. É nesse ponto que desistir, mesmo com multa, pode virar uma opção.

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Em novembro, o Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano, depois de ela ter chegado a 15%. A FGV informou que o INCC-M acumulava 6,77% em 12 meses. Para quem tem contrato corrigido por esse índice, o saldo pode subir durante a obra. Quando chega a hora do financiamento, o custo do crédito pesa na prestação. Esses fatores ajudam a explicar como a compra pode ficar mais difícil, embora o levantamento de distratos não revele o motivo de cada cancelamento.

A Lei do Distrato entrou em vigor em 28 de dezembro de 2018. Até então, boa parte das brigas sobre devolução acabava nos tribunais. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a regra de que, nas relações de consumo, o dinheiro deveria voltar de uma vez. A devolução era integral quando a culpa era exclusivamente da empresa e parcial quando o rompimento partia do comprador. Para contratos anteriores à lei, decisões do STJ usaram 25% do valor pago como referência de retenção, conforme o caso. A lei de 2018 passou a prever regras específicas para unidades vendidas pela incorporadora e para lotes vendidos em loteamentos. Por isso, a data da assinatura e o tipo de compra fazem diferença.

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O comprador pode propor um acordo se perdeu renda, mudou de planos ou teve o financiamento recusado. A empresa também pode tomar a iniciativa quando o comprador deixa de pagar, seguindo as formalidades do contrato e da lei. Se foi a empresa que descumpriu uma obrigação importante, o comprador pode pedir o fim do negócio. No caso de crédito recusado, vale ler o que o comprador assinou na hora da aquisição: se o contrato dizia expressamente que a compra dependia da aprovação do banco, essa condição pode mudar a conta.

Os sete dias são o prazo para se arrepender de uma compra feita em estande de vendas ou fora da sede da incorporadora. Se o comprador se manifestar a tempo, recebe de volta tudo o que adiantou, inclusive a corretagem. A lei prevê carta registrada com aviso de recebimento para comprovar o pedido. Passados os sete dias, é preciso olhar o motivo do rompimento. Se faltar uma informação obrigatória no resumo do contrato, por exemplo, a empresa tem 30 dias para corrigir a omissão. Se ela persistir, o comprador pode ter motivo para encerrar o negócio.

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Quando a questão é atraso na entrega, a incorporadora só pode contar com a tolerância de até 180 dias se ela estiver escrita de forma clara e destacada no contrato. Vencido o prazo aplicável, o comprador que não provocou o atraso pode pedir o fim do contrato e receber tudo o que pagou, com correção e a multa prevista, em até 60 dias corridos. Se estiver em dia e preferir esperar, a lei prevê indenização de 1% ao mês sobre o que ele efetivamente pagou à incorporadora, proporcional aos dias de atraso e paga na entrega.

Na compra direta da incorporadora, quando o comprador dá causa ao rompimento, a multa prevista no contrato pode chegar a 25% do que ele já pagou. Em um empreendimento com patrimônio de afetação, esse limite pode chegar a 50%. Na hora do acerto, também pode haver desconto da corretagem e, conforme o caso, de despesas como condomínio e impostos. Se o comprador encontrar alguém que assuma o contrato e a incorporadora aprovar o substituto, a lei afasta a multa.

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Olivar Vitale, advogado e sócio do VBD advogados, chama a atenção para os compradores que continuam pagando pela mesma obra. As parcelas das vendas ajudam a custear a construção. Quando vários contratos são encerrados, a incorporadora pode precisar devolver dinheiro ao mesmo tempo que perde receitas previstas e volta a oferecer as unidades no mercado. Vitale defende que o efeito sobre quem segue no empreendimento também entre na discussão sobre o valor da multa. O impacto, naturalmente, depende de quantos saíram, de quanto falta para concluir a obra e de quanto tempo pode levar para vender essas unidades de novo.

O aumento do número de distratos atinge em cheio as incorporadoras. Algumas empresas não registraram venda de nenhuma unidade lançada e passaram a oferecer descontos agressivos para conquistar os clientes. Enquanto o cenário econômico não reaquecer, as notícias não serão muito positivas. O mercado imobiliário seguirá com aumento nos distratos e redução nas vendas.