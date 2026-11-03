O peso dos investidores brasileiros nos recordes imobiliários de Miami

Nos dias que se seguiram ao segundo turno da eleição presidencial de 2026, escritórios de imigração registraram um salto nas consultas de brasileiros interessados em viver nos Estados Unidos. A D4U Immigration informou que, no primeiro dia útil após a votação, recebeu cerca de 22 vezes o volume habitual de contatos sobre residência permanente.

Quantas levarão o plano adiante é uma pergunta que só os dados de pedidos formais poderão responder. Muita gente confunde a compra de um imóvel nos Estados Unidos com a permissão de residência no país, mas são coisas bem diferentes. Um brasileiro pode comprar um apartamento na terra do Tio Sam enquanto ainda mora no Brasil. O que a escritura não faz é lhe dar o direito de viver nos Estados Unidos. Para quem busca um investimento em dólar, faz sentido começar pelo imóvel. Para quem quer transferir a vida, o endereço é uma parte de um projeto que também envolve imigração, renda e prazo.

Em geral, um brasileiro que vive no Brasil pode comprar um imóvel residencial sem ter cidadania americana ou green card. O Brasil está fora da lista de países sujeitos às restrições específicas da legislação estadual sobre determinadas aquisições por estrangeiros. A dificuldade costuma aparecer no financiamento. Há instituições que oferecem crédito a compradores não residentes, mas a entrada, a taxa e a documentação exigida variam conforme o banco e o perfil do comprador. Quem recebe em reais ainda precisa considerar o câmbio entre a assinatura e o pagamento. Numa compra na planta, essa exposição pode se estender por anos.

O mercado local já está acostumado com esse comprador. Segundo a Miami Association of Realtors, maior associação local de corretores de imóveis dos Estados Unidos, os brasileiros responderam por 9% das compras internacionais de imóveis residenciais em Miami-Dade no levantamento de 2025, ficando atrás apenas de colombianos e argentinos. No sul da Flórida, 51% das transações internacionais foram pagas à vista. O mesmo estudo aponta que 71% dos compradores internacionais pretendiam usar o imóvel principalmente para férias ou locação. A procura estrangeira por apartamentos é também uma procura por renda e por uma segunda residência. A mudança definitiva é apenas uma parte desse mercado.

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Um dos novos empreendimentos apresentados para essa clientela é obra da Ytech, incorporadora sediada em Miami e fundada em 2006 por Yamal Yidios. O projeto em questão chama-se 75 Broadway. Especializada em residências de luxo, a Ytech já desenvolve o 1428 Brickell no mesmo bairro, que é o coração financeiro da região. Para o novo projeto, diz ter escolhido construir 106 apartamentos em um terreno cujo zoneamento comportaria cerca de 300. A torre terá 52 andares em frente ao Simpson Park, com vista para a baía de Biscayne, com até três apartamentos por pavimento e serviço de mordomia 24 horas. O preço inicial informado no material da incorporadora é de US$ 2,8 milhões, e a entrega está prevista para o fim de 2029.

Miami bateu seu recorde de vendas de imóveis de US$ 30 milhões ou mais nos primeiros nove meses de 2026, enquanto o preço mediano dos imóveis em condomínio ficou praticamente estável. As duas tendências convivem no mesmo mercado. E, em Brickell, um bairro onde a altura dos edifícios sempre chamou a atenção, a Ytech aposta que também há compradores dispostos a pagar por espaço e privacidade, algo que se tornou raro entre tantos arranha céus.

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É assim que empreendimentos como o 75 Broadway ajudam a consolidar Miami entre os destinos internacionais do luxo residencial. A baía continua sendo parte do apelo, mas a disputa pelo comprador agora passa também pela arquitetura, pela relação com a paisagem e pela qualidade dos serviços no dia a dia. Em um dos bairros mais verticais de Miami, até o espaço que se escolhe deixar livre virou um argumento de venda.