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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

O peso dos investidores brasileiros nos recordes imobiliários de Miami

Novos empreendimentos de luxo na região tentam atrair compradores com mais serviços e promessas de exclusividade

Por Renata Firpo 3 nov 2026, 09h15
Vista aérea de uma cidade costeira com arranha-céus modernos e densa vegetação. O céu azul claro contrasta com o mar ao fundo, onde uma ponte é visível. A luz do sol reflete nas fachadas de vidro dos edifícios, criando um brilho dourado.
O novo empreendimento da YTech (Reprodução/VEJA)
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Nos dias que se seguiram ao segundo turno da eleição presidencial de 2026, escritórios de imigração registraram um salto nas consultas de brasileiros interessados em viver nos Estados Unidos. A D4U Immigration informou que, no primeiro dia útil após a votação, recebeu cerca de 22 vezes o volume habitual de contatos sobre residência permanente.

Quantas levarão o plano adiante é uma pergunta que só os dados de pedidos formais poderão responder. Muita gente confunde a compra de um imóvel nos Estados Unidos com a permissão de residência no país, mas são coisas bem diferentes. Um brasileiro pode comprar um apartamento na terra do Tio Sam enquanto ainda mora no Brasil. O que a escritura não faz é lhe dar o direito de viver nos Estados Unidos. Para quem busca um investimento em dólar, faz sentido começar pelo imóvel. Para quem quer transferir a vida, o endereço é uma parte de um projeto que também envolve imigração, renda e prazo.

Em geral, um brasileiro que vive no Brasil pode comprar um imóvel residencial sem ter cidadania americana ou green card. O Brasil está fora da lista de países sujeitos às restrições específicas da legislação estadual sobre determinadas aquisições por estrangeiros. A dificuldade costuma aparecer no financiamento. Há instituições que oferecem crédito a compradores não residentes, mas a entrada, a taxa e a documentação exigida variam conforme o banco e o perfil do comprador. Quem recebe em reais ainda precisa considerar o câmbio entre a assinatura e o pagamento. Numa compra na planta, essa exposição pode se estender por anos.

O mercado local já está acostumado com esse comprador. Segundo a Miami Association of Realtors, maior associação local de corretores de imóveis dos Estados Unidos, os brasileiros responderam por 9% das compras internacionais de imóveis residenciais em Miami-Dade no levantamento de 2025, ficando atrás apenas de colombianos e argentinos. No sul da Flórida, 51% das transações internacionais foram pagas à vista. O mesmo estudo aponta que 71% dos compradores internacionais pretendiam usar o imóvel principalmente para férias ou locação. A procura estrangeira por apartamentos é também uma procura por renda e por uma segunda residência. A mudança definitiva é apenas uma parte desse mercado.

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Um dos novos empreendimentos apresentados para essa clientela é obra da Ytech, incorporadora sediada em Miami e fundada em 2006 por Yamal Yidios. O projeto em questão chama-se 75 Broadway. Especializada em residências de luxo, a Ytech já desenvolve o 1428 Brickell no mesmo bairro, que é o coração financeiro da região. Para o novo projeto, diz ter escolhido construir 106 apartamentos em um terreno cujo zoneamento comportaria cerca de 300. A torre terá 52 andares em frente ao Simpson Park, com vista para a baía de Biscayne, com até três apartamentos por pavimento e serviço de mordomia 24 horas. O preço inicial informado no material da incorporadora é de US$ 2,8 milhões, e a entrega está prevista para o fim de 2029.

Miami bateu seu recorde de vendas de imóveis de US$ 30 milhões ou mais nos primeiros nove meses de 2026, enquanto o preço mediano dos imóveis em condomínio ficou praticamente estável. As duas tendências convivem no mesmo mercado. E, em Brickell, um bairro onde a altura dos edifícios sempre chamou a atenção, a Ytech aposta que também há compradores dispostos a pagar por espaço e privacidade, algo que se tornou raro entre tantos arranha céus.

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É assim que empreendimentos como o 75 Broadway ajudam a consolidar Miami entre os destinos internacionais do luxo residencial. A baía continua sendo parte do apelo, mas a disputa pelo comprador agora passa também pela arquitetura, pela relação com a paisagem e pela qualidade dos serviços no dia a dia. Em um dos bairros mais verticais de Miami, até o espaço que se escolhe deixar livre virou um argumento de venda.

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