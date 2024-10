O passo a passo para investir em imóveis nos Estados Unidos

Para quem investe no mercado imobiliário, uma das grandes apostas é acompanhar os leilões do setor, aproveitando as oportunidades disponibilizadas nesses eventos, com produtos oferecidos a valores abaixo do mercado. Outro caminho bastante interessante é dolarizar o patrimônio, adquirindo imóveis nos Estados Unidos, de forma a fugir de possíveis prejuízos causados por crises financeiras no Brasil. Foi pensando unir esses dois caminhos de investimentos que os irmãos Fabio Tavares e Tarcísio Ciampone decidiram criar em 2017 a Imóveis USA, empresa com foco educacional voltada para brasileiros e que se propõe a ensinar o passo a passo de como investir no mercado imobiliário americano pela via dos leilões de imóveis. A próxima turma de alunos está sendo formada e as aulas ocorrerão de 11 a 15 de novembro. Eles também vão oferecer um curso em São Paulo nos dias 7 e 8 de dezembro.

Os irmãos paulistanos deixaram o bairro da Mooca, na Zona Leste da capital do estado, rumo a Flórida, nos Estados Unidos, já levando na bagagem a ideia de desenvolver por lá projetos imobiliários por meio de compras de residências para serem revendidas depois com lucro, como costumavam trabalhar em terras brasileiras. No entanto, todos os cursos que encontraram para se aprofundar nas particularidades das transações eram voltados para o público americano. Independentemente da experiência já acumulada por eles no mercado imobiliário, faltava uma maior expertise no assunto em áreas como a legislativa e financeira. Surgia ali a semente para o desenvolvimento de um novo braço de negócios.

Com erros e acertos nas transações, os irmãos foram acumulando experiência e construindo lá fora um patrimônio à base de imóveis arrematados e transformados para venda ou como fonte de renda recorrente com locações. As lições acumuladas por eles ao longo dessa trajetória viraram a base para o braço educacional da Imóveis USA.

Fabio Tavares explica que, além de ensinar como operar nesse mercado especifico, a empresa atua de forma completa, com um time dedicado para a captação, reforma, construção e comercial, prestando assessoria 360 graus para seus alunos e clientes. “Primeiro entendemos nosso cliente, o quanto ele deseja investir, quais objetivos pretende atingir e o quanto imagina de lucro para realizar esses objetivos. A partir daí, montamos um modelo de negócios no qual buscamos as principais ofertas nos leilões que, dentro do planejamento traçado, faça sentido aos clientes investidores. Arrematamos o imóvel, reformamos, ofertamos ao mercado para locação e fazemos a administração do patrimônio.”, conta o empresário.

Todo esse caminho é explicado de forma prática em uma imersão que dura cinco dias nos Estados Unidos. Começa com aulas didáticas sobre o mercado imobiliário americano em Orlando, na Flórida. Na sequência, a turma é levada a visitas a propriedades e oportunidades em cidades do Oklahoma. Por que a escolha desse estado para a prospecção de negócios? Segundo os responsáveis pela Imóveis USA, os mercados secundários são muito mais atrativos para fazer negócios. Os valores de leilões e os de construção são mais baixos do que a média nacional.

Para além disso, a área oferece muita liquidez. O estado de Oklahoma é uma região rica em petróleo, gás e uma área importantes dos militares. Essa combinação gera uma demanda grande por locações curtas e longas de residências. “A maior base militar dos Estados Unidos está em Oklahoma e anualmente são formados diversos servidores que precisam de residências durante o período de formação. Além disso, toda sexta feira há eventos de formaturas de diversos cursos militares e as famílias dos formandos viajam até as cidades para acompanhar esse momento, precisando de lugares que acomodem todos. Por isso identificamos um grande potencial nessa região especifica”, explica Tavares.

A proposta de investir em leilões residenciais nos Estados Unidos parece tentadora. Com um aporte de 100 000 dólares (aproximadamente 550 000 reais) o interessado compra o imóvel já arrematado, desembaraçado de qualquer pendência, e reformado. Daí então decide se quer vender a mesma propriedade por 140 000 dólares, ganhando 40% do valor investido, ou se prefere manter o patrimônio e deixar para aluguel, onde vai receber em torno de 1300 dólares mensais. O processo desde o dia da arrematação até o retorno financeiro varia de 5 a 8 meses, segundo a Imóveis USA.

Se para investir no mercado brasileiro de leilões já é importante o apoio de uma assessoria especializada, a necessidade é ainda maior quando se fala em operar em outro país. Vale triplicar a atenção na hora de contratar esse tipo de ajuda, pois a internet está repleta da anúncios de empresas que vendem esse tipo de serviço. Algumas delas cobram valores superfaturados e há gente desonesta no mercado, aplicando golpes nos clientes estrangeiros.

O caminho para tentar a sorte nos negócios imobiliários é promissor, mas exige muito cuidado e paciência na hora de buscar pelo parceiro ideal para a realização do sonho americano.