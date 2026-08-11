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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

O mercado imobiliário em ascensão que começou a ofuscar o brilho de Miami

Destino passou a receber nos últimos tempos uma série de investimentos bilionários

Por Renata Firpo 11 ago 2026, 09h13 | Atualizado em 11 ago 2026, 10h27
Praça iluminada ao anoitecer, com palmeiras altas e edifícios de arquitetura mediterrânea. Uma fonte com luzes roxas e azuis brilha no centro, e um prédio branco com torre e relógio se destaca ao fundo. Restaurantes com toldos vermelhos e mesas ao ar livre completam a cena vibrante
West Palm Beach: nova alternativa de investimentos (Reprodução/VEJA)
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Por muitos anos, quando o investidor brasileiro pensava em comprar um imóvel na Flórida, Estados Unidos, o destino era quase automático: Miami. A cidade segue firme como local que mais recebe investimento imobiliário de estrangeiros, sendo o principal destino de compradores internacionais de imóveis nos Estados Unidos pelo 17º ano consecutivo. O lugar se caracteriza hoje por arranha-céus a perder de vista, algo que deixa até Nova York com certa inveja.

Nos últimos tempos, muita gente começou a procurar alternativas para fugir desse adensamento de construções. O foco dos investidores está se voltando precisamente para West Palm Beach. O local fica a apenas uma hora de distância de Miami e vem atraindo bilhões de dólares em investimentos e algumas das marcas de luxo mais prestigiadas do mundo.

Palm Beach é um dos quase 70 condados do estado americano da Flórida. Ele engloba 39 cidades e é o endereço de 1,5 milhão de habitantes. Fazem parte do condado de Palm Beach também Boca Raton, Delray Beach, Palm Beach Gardens e Wellington, entre outras.

O condado, principalmente a cidade de Palm Beach e sua vizinha West Palm Beach, separadas por três pontes, é um dos símbolos de sofisticação e luxo do país. Destino certo dos endinheirados americanos que fogem de rigorosos invernos em cidades como Chicago, Boston e Nova York, em busca do ameno clima local, das praias lindas e dos serviços hoteleiros e gastronômicos cinco estrelas.

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Palm Beach é sede de importantes torneios de esportes prestigiosos como golfe e equitação, o que aumenta ainda mais a visita dos bilionários pela vizinhança. O PGA National Resort em Palm Beach Gardens oferece 99 campos de golfe profissional, uma das principais paradas do PGA Tour. Além dele, o condado possui mais de 145 campos, incluindo o do famoso hotel The Breakers, que oferece vistas deslumbrantes e foi projetado por arquitetos renomados. Uma figura que sempre está por ali é Donald Trump. Em junho deste ano, o presidente americano alterou o nome do aeroporto internacional que atende o condado, batizando-o em sua própria homenagem. A mudança de nome foi justificada pelos fortes laços do presidente com a região. Trump é presença frequente no aeroporto porque seu luxuoso resort Mar-a-Lago fica localizado a poucos quilômetros de distância.

Já a cidade de Wellington é conhecida como a Capital Equestre de Inverno do Mundo. O Wellington Equestrian Festival (WEF) ocorre anualmente e atrai os melhores cavaleiros e cavalos do mundo. Além disso, a cidade possui uma rica comunidade equestre, com diversas trilhas para passeio, atividades e eventos, como o Festival Equestre de Inverno.

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Pela proximidade de um destino tão consagrado no luxo e na exclusividade, Miami vem perdendo seus investidores ricos que fogem do barulho e buscam, cada vez mais, qualidade de vida em ambientes mais reservados. Ainda que o condado de Palm Beach seja dominado por americanos, esse movimento migratório de investimento e moradia já começa a mudar o perfil do lugar. Hoje há entre 350 000 e 375 000 moradores latinos, cerca de 25% da população, segundo o censo mais recente, todos querendo entrar antes da próxima fase de valorização.

Em menos de três anos, West Palm Beach recebeu empreendimentos de marcas como Mr. C Hotel & Residences, The Ritz-Carlton Residences, Mandarin Oriental Residences e Rosewood Residences, entre outras. É uma concentração incomum de grifes globais de luxo aterrissando no mesmo mercado em tão pouco tempo. Porém, não se engane. Ainda que a cidade pareça, em algumas regiões, como um grande canteiro de obras, a lei de zoneamento urbano proíbe a construção de arranha-céus e as incorporadoras só podem construir até 31 andares e, ainda assim, em lugares selecionados. É o caso do Mandarin Oriental Residences, prédio que terá 31 pisos, desenvolvido pela Great Gulf e projetado pelo Safdie Architects. O empreendimento oferecerá uma seleção de residências espaçosas, com configurações de dois a quatro dormitórios, além de duas amplas vilas privativas de vários pavimentos e uma cobertura ocupando um andar inteiro. Cada residência contará com acesso privativo por elevador e varanda circundando a unidade, de forma a proporcionar vistas para a Intracoastal Waterway.

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Outra mudança no mercado imobiliário e urbano que acontece no local é o desenvolvimento de um novo bairro, o Nora District, que vai transformar um conjunto de galpões centenários, prometendo se tornar um local vibrante e voltado para pedestres na parte norte de West Palm Beach. A transformação está sendo conduzida pela NDT Development, Place Projects e Wheelock Street Capital.

Enquanto Miami se consolida como destino global, West Palm Beach vem se firmando como uma nova mistura de centro financeiro e inovação do sul da Flórida, algo como Wall Street e Vale do Silício com clima mais tropical o ano todo. A movimentação é fruto da demanda de executivos e investidores, que desejam morar onde a nova riqueza da Flórida está se concentrando. Boa parte da transformação do lugar foi liderada pelo investimento de 10 bilhões de dólares da incorporadora Related Ross. A empresa montou um impressionante espaço no centro da cidade apresentando seus quase 20 projetos em maquetes para que todos vejam o potencial da companhia.

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Alguns brasileiros estão entre os que enxergaram a oportunidade cedo e começaram a trabalhar o destino. A imobiliária de luxo Coelho da Fonseca tem a venda exclusiva dos mais importantes projetos imobiliários de todo o condado de Palm Beach, como o Mr. C, que leva a marca de hospitalidade Cipriani, e representa comercialmente as grandes incorporadoras americanas, abrindo um caminho importante para que os brasileiros possam investir com segurança na Flórida, tendo a consultoria e parceria de uma empresa renomada e tradicional a seu lado.

Outra empresa brasileira com endereço em West Palm Beach é a Ornare, de móveis planejados de luxo. Além da conhecida operação em Miami há 20 anos, com uma grande loja de esquina no elegante bairro Design District, a Ornare aposta em um novo público para decorar suas moradias. Há um ano e meio na cidade, a marca atende a arquitetos e clientes finais, mas está com uma parceria forte com a gigante incorporadora Related Ross, onde os clientes têm a chance de receber suas unidades já todas com a marcenaria Ornare em seus ambientes, um conforto e uma economia de tempo.

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