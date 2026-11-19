Quem passa por uma rua pode ver um estacionamento, duas casas geminadas e uma loja de esquina. Um corretor especializado em terrenos talvez pare na calçada por outro motivo. Quer entender se aqueles imóveis, reunidos, teriam frente suficiente para receber um edifício e se os proprietários estariam dispostos a conversar. Anos antes de um apartamento ganhar planta, preço e endereço que formam um anúncio de uma propaganda imobiliária, alguém precisa fazer essa primeira leitura da rua.

O setor tem um nome para esse profissional: caçador de terrenos. Sua importância cresce à medida em que bairros já ocupados recebem edifícios mais altos e os lotes vazios se tornam raros nos endereços mais disputados. Quanto mais apartamentos cabem numa região, mais trabalhosa pode ser a tarefa de encontrar, no nível da calçada, o espaço para o próximo projeto.

Para uma incorporadora, a busca começa por avaliação de qual produto faz sentido naquele bairro, quanto o comprador estaria disposto a pagar por ele e quanto dessa receita pode ser destinado à aquisição da área. Um terreno excelente para apartamentos compactos perto do metrô pode ser inadequado para um empreendimento de alto padrão que dependa de plantas largas, boa orientação solar e poucas unidades por andar. O corretor que conhece essas diferenças sabe a qual incorporadora fazer a primeira ligação e consegue explicar por que vale a pena atravessar a cidade para visitar o endereço.

Pensando nessas possibilidades, imobiliárias já contam com profissionais que fazem um banco de terrenos e ofertam esses produtos às incorporadoras. Em São Paulo, a Coelho da Fonseca, uma das mais tradicionais do ramo, tem Alex Lima à frente do departamento de terrenos da empresa. Ele brinca que essa função funciona como um “Tinder do mercado imobiliário”, ao fazer o encontro da empresa com o espaço para desenvolver seus projetos.

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Muitos proprietários de casas, vilas e lojas de rua se beneficiam com esse momento de poucos bons terrenos disponíveis. Frequentemente são assediados por propostas para comprar seu negócio, residência ou até prédios inteiros. Alguns seguem duros na negociação e não abrem mão do seu endereço, fazendo com que a incorporadora tenha que repensar todo o seu projeto.

Foi o caso da incorporadora OR, que comprou diversos estabelecimentos comerciais no Itaim Bibi, bairro de alto padrão da capital paulista, para desenvolver seu empreendimento. Uma das lojas, de uma conhecida lanchonete, não quis abrir mão do seu ponto, recém-inaugurado. O resultado foi um ajuste no projeto original, que ficou com uns metros quadrados a menos. Agora, a lanchonete precisa conviver diariamente com a obra em sua calçada até a concretização de toda a construção do empreendimento.

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Dentro do trabalho de um caçador de terrenos existem diversas demandas que vão muito além do processo de busca e da negociação. Esse especialista precisa encontrar soluções que se ajustem à vida e ao negócio das pessoas. O escritor Gustavo Feola escolheu justamente esse lado humano da profissão como matéria-prima de Vendendo terrenos, colecionando histórias. No livro de contos, Marcos, o corretor que protagoniza a obra, narra episódios curiosos de mais de vinte anos de negociações. A escolha do título é feliz. Na apresentação que chega à incorporadora, os imóveis vizinhos já aparecem contornados como uma área só. As histórias que permitiram unir aqueles lotes raramente cabem no slide.

Para os corretores de imóveis, há aí um filão que merece atenção. A prospecção de terrenos abre uma frente de atuação muito antes da comercialização das unidades. Exige familiaridade com zoneamento, capacidade de ler uma matrícula, noções de viabilidade financeira e disposição para cultivar relações que podem levar anos até resultar em negócio. Parte do valor desse especialista está, inclusive, em saber quando encerrar uma busca. Perceber logo cedo que o preço pedido inviabiliza o empreendimento poupa meses de trabalho e preserva a confiança de quem abriu a porta para conversar.