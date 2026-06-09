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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

O investimento milionário do pentacampeão brasileiro na Flórida

Ex-jogador investiu em propriedades de luxo em Fort Laurderdale

Por Renata Firpo 9 jun 2026, 07h57 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h32
O ex-jogador Roberto Carlos durante sorteio dos grupos da Liga dos Campeões
Roberto Carlos: aposta no sul da Flórida (Reprodução/Reprodução)
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O ex-jogador Roberto Carlos entrou em campo, mas dessa vez no mercado de investidores imobiliário. Considerado um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol mundial, o campeão da Copa do Mundo de 2002 adquiriu duas unidades residenciais em um empreendimento de alto padrão em Fort Lauderdale, no sul da Flórida, cidade que vem ganhando protagonismo no mercado imobiliário americano. Trata-se do Viceroy Residences Fort Lauderdale, um edifício de 45 andares e o primeiro condomínio de luxo com a marca Viceroy na cidade desenvolvido pelo Naftali Group, um dos maiores incorporadores americanos, com forte atuação, principalmente, em Nova York. “Fort Lauderdale é um lugar que venho visitando há anos e sempre senti uma forte conexão com esta cidade”, disse Roberto Carlos.

Ele apostou na compra de duas unidades de 170 m2 cada uma oferecidas ao mercado pelo valor total de 5 milhões de dólares, um montante de mais de 25 milhões de reais, no câmbio de hoje.  A escolha pela localização não deve ter passado apenas pelo gosto pessoal do ex-jogador, como ele relatou, mas por uma visão estratégica de mercado. Durante muitos anos, Miami concentrou praticamente toda a atenção dos investidores estrangeiros interessados na Flórida. Nos últimos anos, porém, cidades vizinhas passaram a atrair compradores em busca de imóveis de luxo, qualidade de vida e preços que, embora elevados, ainda costumam ser mais competitivos do que os encontrados nas regiões mais valorizadas de Miami Beach, a belíssima faixa de área local, e Brickell, o destino financeiro de Miami.

Fort Lauderdale é um dos principais exemplos dessa transformação de cidade que pegou carona com os altos preços dos vizinhos. Localizada a cerca de 50 quilômetros de Miami, a cidade investiu fortemente em revitalização urbana, infraestrutura, gastronomia, marinas e empreendimentos residenciais de luxo, resultando em uma atração de novos moradores, investidores internacionais e profissionais que passaram a trabalhar remotamente após a pandemia. Incorporadoras que antes concentravam seus lançamentos em Miami passaram a enxergar oportunidades em um mercado menos saturado e com forte potencial de valorização. Além das tradicionais casas à beira dos canais que renderam à cidade o apelido de “Veneza da América”, Fort Lauderdale vive um ciclo de verticalização em áreas como Las Olas Boulevard e Flagler Village, onde novos condomínios de luxo estão mudando o perfil urbano da região.

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Assim como Roberto Carlos, os brasileiros seguem entre os principais investidores internacionais da Flórida, especialmente em segmentos voltados para segunda residência e investimento pensado para rentabilidade com locação de curta temporada. A combinação entre segurança jurídica, renda em dólar e facilidade de acesso aéreo, com um aeroporto internacional importante, mantém a região no radar de quem busca ativos imobiliários fora do Brasil. Outro fator que contribui para esse movimento é a crescente projeção internacional do sul da Flórida. Miami está entre as cidades-sede da Copa do Mundo da Fifa de 2026, recebendo partidas e uma intensa programação paralela voltada para turistas, patrocinadores e empresas. A expectativa é que milhões de visitantes circulem pela região ao longo do evento, ampliando ainda mais sua visibilidade global.

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Embora a compra de imóveis por celebridades não seja novidade na Florida, operações como a de Roberto Carlos costumam funcionar como um termômetro do interesse de compradores de alta renda por determinados mercados. O eixo imobiliário de luxo do sul da Flórida já não se limita apenas a Miami e vem encontrando em cidades como Fort Lauderdale e Palm Beach um dos seus principais vetores de crescimento.

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