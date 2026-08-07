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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

O impacto do anúncio da redução da Selic no mercado imobiliário

Perspectiva de ciclo de queda da taxa movimenta o mercado

Por Renata Firpo 7 ago 2026, 17h13
PRESSÃO - Gabriel Galípolo, presidente do BC: inflação persistente impede queda maior da Selic
PRESSÃO - Gabriel Galípolo, presidente do BC: inflação persistente impede queda maior da Selic (Alexandre Boiczar/Banco Central/.)
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O impacto do anúncio da redução da Selic no mercado imobiliário Priorizar nos meus resultados Google

A redução da taxa Selic para 14% ao ano representa mais do que um ajuste de 0,25 ponto percentual na política monetária. Ela sinaliza ao mercado que o ciclo de queda dos juros continua em curso, ainda que em ritmo cauteloso. Para o setor imobiliário e os brasileiros, o movimento é relevante porque influencia decisões que vão muito além do financiamento da casa própria.

O primeiro reflexo aparece no planejamento dos lançamentos. Muitas incorporadoras que vinham segurando projetos passam a revisar seus cronogramas, preparando empreendimentos para serem lançados justamente quando o crédito estiver mais acessível ao consumidor, uma reorganização do pipeline para aproveitar um ambiente econômico mais favorável.

Outro efeito importante ocorre na aquisição de terrenos. Com perspectivas mais otimistas para vendas futuras, empresas voltam a disputar áreas estratégicas, principalmente em cidades onde existe forte demanda reprimida por moradia. O chamado “landbank”, estoque de terrenos das incorporadoras, costuma crescer justamente no início dos ciclos de queda dos juros, quando as empresas procuram garantir matéria-prima para os próximos anos.

O primeiro segmento do mercado imobiliário a sentir os efeitos costuma ser o segmento econômico, voltado para famílias de renda média e baixa. Como o comprador depende fortemente de financiamento bancário, pequenas reduções nos juros já aumentam a capacidade de compra e melhoram a aprovação de crédito.

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Já os empreendimentos de alto padrão costumam ser menos sensíveis à Selic, pois uma parcela significativa das compras ocorre com recursos próprios ou patrimônio acumulado. Ainda assim, um ambiente econômico mais favorável fortalece a confiança do investidor e beneficia esse segmento.

Para o brasileiro comum, a Selic também faz diferença. Embora o corte de quarta-feira, 5 de agosto, não reduza imediatamente as parcelas do financiamento imobiliário, ele inicia um processo que tende a baratear o crédito ao longo dos próximos meses. Em um ambiente de juros menores, bancos passam gradualmente a oferecer financiamentos mais competitivos, empresas conseguem investir mais, o consumo ganha força e a economia tende a criar um ambiente mais favorável à geração de empregos.

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Ainda estamos longe de um cenário de juros baixos para os padrões internacionais. Uma Selic de 14% continua elevada e exige cautela. No entanto, para o mercado imobiliário, o que realmente importa não é apenas o número atual, mas a direção da trajetória.

Se a inflação permanecer sob controle e o Banco Central encontrar espaço para novas reduções, o setor poderá entrar em um ciclo de expansão mais consistente.

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