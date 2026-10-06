O fim das brigas provocadas pelas entregas de delivery nos condomínios?

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A explosão do comércio eletrônico e dos aplicativos de entrega transformou a rotina dos condomínios, sobrecarregando portarias. Projetos residenciais agora incorporam delivery rooms, estações de entrega tecnológicas com lockers inteligentes, QR Codes e áreas refrigeradas. Entregadores e moradores interagem sem funcionários, agilizando o processo e aumentando a segurança.

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Não faz muito tempo que receber uma encomenda em um prédio residencial era uma operação bastante simples. O entregador chegava, o porteiro recebia o pacote, anotava o apartamento e avisava o morador.

A explosão do comércio eletrônico e dos aplicativos de entrega mudou completamente essa rotina. Em muitos edifícios, especialmente nos grandes centros urbanos, a quantidade de pacotes, refeições, compras online e outros produtos que chegam diariamente passou a ocupar espaço e tempo da portaria.

Por conta disso, uma nova transformação começa a aparecer nos projetos residenciais, o aparecimento dos delivery rooms, estações de entrega e recebimento de encomendas, cada vez mais tecnológicas. Os projetos mais recentes começam a incorporar lockers inteligentes de diferentes tamanhos, sistemas de identificação do destinatário, QR Codes, códigos temporários, notificações automáticas no celular e espaços específicos para volumes maiores com monitoramento 24 horas. Em alguns casos, há inclusive áreas refrigeradas para receber refeições ou compras de supermercado. E a tecnologia permite que boa parte desse processo aconteça sem a participação de um funcionário do condomínio e com o proprietário à distância.

O entregador pode identificar o apartamento em um terminal, depositar a encomenda no compartimento indicado pelo sistema e fechar a porta. Automaticamente, o morador recebe uma mensagem informando que existe uma entrega à sua espera e um código ou QR Code para retirá-la. Há sistemas em que a comunicação acontece pelo próprio WhatsApp. Em outros, tudo é integrado ao aplicativo do condomínio.

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Os sistemas de controle de acesso também começam a permitir que moradores gerem QR Codes ou autorizações temporárias para visitantes, fornecedores e entregadores. Assim, mesmo estando no escritório, viajando ou até em outra cidade, o proprietário consegue autorizar remotamente determinados acessos ao condomínio. Há ainda aplicativos capazes de acionar portões pela internet, sem que o morador esteja fisicamente no edifício.

Uma facilidade que vem ganhando ainda mais adesão em função do crescimento das portarias remotas. Quando não existe mais um porteiro fisicamente presente para receber caixas, alguém precisa assumir essa função. Com uma estação de delivery bem projetada, o edifício passa a ter um ponto definido para a entrega, próximo ao acesso, monitorado e sem necessidade de circulação do entregador pelas áreas internas do condomínio.

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Os incorporadores começam a perceber que esse fluxo precisa ser considerado desde a concepção do projeto, já incorporando aos empreendimentos as áreas de delivery. Porém, a solução pode ser adaptada aos prédios mais antigos, com empresas especialistas em desenvolvimento de estações de entrega ou mesmo com opções sem muita tecnologia, mas que resolvem o problema. Na internet são vendidas estruturas de delivery que podem ser acopladas aos portões por menos de dois mil reais, onde o entregador deixa a encomenda, que só pode ser retirada pela parte interna do prédio.

Antes o sonho dos condôminos era ter um salão de festas ou uma varanda gourmet. Hoje parece que receber as compras da Shopee com segurança ganhou mais importância.