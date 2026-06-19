O efeito João Fonseca sobre o mercado imobiliário de luxo no país

Durante os últimos anos, parecia impossível disputar espaço com o fenômeno do beach tennis. As quadras de areia se multiplicaram em clubes, academias e condomínios de alto padrão, transformando-se em símbolo de um estilo de vida que combina esporte, networking e bem-estar. O pickleball, outro esporte de raquete, também ganhou espaço. Aos poucos, no entanto, o tênis começa a voltar ao topo das preferências. A aposta dos empreendimentos imobiliários de alto padrão agora é oferecer quadras oficiais de saibro, reproduzindo a experiência encontrada nos principais clubes e torneios do mundo.

Nos últimos anos, o tênis brasileiro vive uma fase de expansão impulsionada pelas vitórias do jovem João Fonseca, pelo fortalecimento dos circuitos nacionais e pelo aumento da exposição midiática da modalidade. A Confederação Brasileira de Tênis registrou crescimento das competições e dos programas de desenvolvimento da modalidade, enquanto o Rio Open alcançou em 2026 um recorde histórico de patrocinadores, mesmo acontecendo durante o carnaval no país, demonstrando a força comercial que o esporte conquistou no país.

O interesse crescente também atraiu empresas de diversos segmentos, incluindo incorporadoras imobiliárias. Não por acaso, marcas do setor vêm patrocinando torneios, atletas e eventos ligados ao tênis, associando seus empreendimentos a atributos como disciplina, tradição, performance e exclusividade. Nesse sentido, a incorporadora Even vem trabalhando para associar a sua imagem ao esporte. Durante o Miami Open, o famoso torneio de tênis que acontece na capital da Florida, Estados Unidos, durante o mês de março, a empresa realizou diversos eventos na cidade de relacionamento com investidores e clientes.

E dentro dos condomínios, a mudança do olhar das incorporadoras também é perceptível. Se antes a quadra de beach tennis era vista como item indispensável para um projeto de lazer completo, hoje os lançamentos de alto padrão começam a investir novamente em estruturas dedicadas ao tênis. Alguns empreendimentos já destacam o saibro como um diferencial tão importante quanto piscinas de resort, academias premium ou SPA e levam a quadra até mesmo para seu showroom, como é o caso da Even em parceria com a Córdoba, que lançou o empreendimento Renato 440 no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, com uma quadra coberta e iluminada dentro do seu plantão de vendas, entregando uma estratégia comercial e de marketing de experiência.

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A escolha não é apenas estética. Para muitos jogadores brasileiros, atletas e amadores, o saibro é o piso preferencial. Não é um negócio barato para os empreendimentos imobiliários. Exige manutenção constante e demanda maior área de implantação. Por outro lado, transmite uma sensação de clube privativo difícil de reproduzir em outras modalidades esportivas. Em mercados consolidados de segunda residência, como Fazenda Boa Vista e Haras Larissa, ambos no interior de São Paulo, complexos com diversas quadras de tênis já se tornaram um dos principais atrativos para compradores de alto poder aquisitivo. Além das quadras de pickleball, Beach tennis e paddel, os condôminos do Larissa podem desfrutar de onze quadras de tênis de tipos diversos, incluindo uma de grama, piso raro de se encontrar no Brasil.

O aspecto financeiro também ajuda a explicar por que o tênis continua sendo associado ao mercado de luxo. Em São Paulo, uma aula particular pode custar entre R$ 140 e R$ 350 por hora, dependendo da localização, do professor e da estrutura utilizada. Já a locação de uma quadra de saibro pode superar R$ 170 por hora em alguns centros especializados.

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O retorno do tênis reflete uma mudança de comportamento do público de alta renda. A quadra oficial de saibro nos empreendimentos representa algo que vai além do esporte. Trata-se de um símbolo de pertencimento a um estilo de vida que valoriza tradição, performance e tempo de qualidade, ativos cada vez mais valorizados hoje em dia.