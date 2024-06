Negócio de cinema: vende-se a famosa casa do filme Esqueceram de Mim

Lançado em dezembro de 1990, o filme “Esqueceram de Mim” marcou uma geração inteira, que guarda lembranças das aventuras do garoto que foi deixado sozinho para trás pela família na véspera do Natal. Trinta e quatro anos depois de a história conquistar expectadores em todo mundo, uma parte dela virou notícia no mercado imobiliário e vem mexendo com os corações dos cinéfilos mais nostálgicos.

O motivo? A casa que serviu de cenário para o longa foi colocada à venda nos Estados Unidos por mais de 5 milhões de dólares, o equivalente a 27 milhões de reais. Na formação desse preço, é claro, não contou apenas o fato de o endereço ser o de uma residência de luxo. A cotação foi inflada por se tratar de um ícone da cultura de Hollywood.

Localizada no estado de Illinois, a residência foi construída em 1921, tem 5 dormitórios, 850 metros quadrados de área construída e mais de 2 000 metros quadrados de terreno. Um fato curioso é que os atuais proprietários não sabiam que a casa havia sido cenário de um filme tão famoso quando a compraram em 2012.

No Brasil não temos tantas casas com esse tipo de referência, pois boa parte das produções mais marcantes foram gravadas em estúdios. Nos Estados Unidos, porém, o mercado é fértil em ofertas do tipo. Quem não lembra da mansão modernista de um clássico dos anos 80, “Curtindo a Vida Adoidado”, com a garagem envidraçada e suspensa que guardava a Ferrari vermelha do melhor amigo do protagonista Ferris Bueller? Ela foi vendida em 2018 por aproximadamente 1 milhão de dólares.

Em Los Angeles, um negócio imobiliário com roteiro caprichado envolveu a venda da mansão na qual foi filmada uma das cenas mais marcantes da primeira parte da trilogia de “O Poderoso Chefão”. Foi nessa residência maravilhosa de quase 30 000 metros quadrados ao estilo de uma vila italiana que serviu de cenário para a famosa cena da cabeça do cavalo. Em 2021 o proprietário declarou falência e precisou se desfazer do imóvel, pedindo por ele 90 milhões de dólares, praticamente meio bilhão de reais. Os cinéfilos de plantão talvez percebam que essa mansão também foi usada em outra produção famosa dos cinemas, o clássico “O Guarda Costas”, estrelado por Kevin Costner e a cantora Whitney Houston que estreava como atriz.

Colocar um imóvel tão famoso a venda no mercado é um grande diferencial, as lembranças afetivas podem ajudar o cliente a comprar aquela casa. Foi o caso do comprador da mansão do clássico filme dos anos 80 “Os Gonnies” situada no estado de Oregon, nos Estados Unidos, que em 2022 pagou aproximadamente 1,5 milhão de dólares e afirmou que não mexeria em nada na residência, preservando as memórias que ele tinha por ser fã da obra.

Um negócio de cinema, literalmente.