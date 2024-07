Mercado imobiliário: o sucesso dos bairros planejados

Certamente você já deve ter ouvido falar no conceito de bairro planejado ou até mesmo deve ter estado em um, sem saber que se tratava de um lugar que tinha um nome especifico. O bairro planejado é um espaço que foi concebido para oferecer toda a infraestrutura necessária para viver, evitando a dependência de transporte para as atividades do dia a dia.

O bairro planejado é uma solução urbana desenhada para que seus moradores tenham lazer, serviço de comércio, educação ou saúde, com área verde, sem necessidade de um deslocamento muito grande, tendo tudo próximo, privilegiando a mobilidade urbana e a qualidade de vida. A diferença para um condomínio é que os empreendimentos não têm portaria ou cancela, o espaço é aberto.

Esse não é um conceito novo, tendo diversos exemplos dentro e fora do Brasil. Com o passar dos anos, no entanto, os projetos de desenvolvimento de novos bairros permitem incorporar novas tecnologias e diferenciais que hoje são demandados pela sociedade, como a sustentabilidade, uma tendência forte no mercado imobiliário que não pode ser deixada de fora. Como a mobilidade é um princípio muito caro ao bairro planejado, a redução de deslocamento acaba tendo impacto no meio ambiente de forma geral, com a economia de combustíveis, por exemplo.

Um dos maiores exemplos de bairro planejado no Brasil é Alphaville, desenvolvido no inicio dos anos 70, entre os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, em São Paulo. Foi um projeto embrionário que hoje pode ser lido como um bairro planejado. Alphaville virou uma marca tão famosa que se estendeu a outras cidades como Salvador, capital da Bahia.

Outros exemplos de bairros planejados no Brasil são o Parque Una, em Pelotas, Rio Grande do Sul, e o bairro Bento, em Campina Grande, Paraíba, os dois desenvolvidos sob o mesmo conceito de proximidade da moradia com serviço, comércio e muita área verde.

Fora do Brasil existem bairros planejados também. Um deles, o Celebration, na Florida, tem uma história bem interessante. Ele foi idealizado inicialmente pelo próprio Walt Disney para ser uma área de residência para os funcionários da empresa, que morariam próximo aos parques e teriam à sua disposição uma comunidade completa com lojas, restaurantes, escolas, parques e lagos. A ideia inicial não foi pra frente e o bairro abriga moradores que não são apenas funcionários da Disney e todos desfrutam de um lugar planejado e cercado de toda a infraestrutura necessária.

Masdar City, nos Emirados Árabes Unidos, também é um bairro planejado. No início, ele foi pensado para ser uma cidade sustentável, devido ao tamanho do empreendimento. Masdar tem zero emissão de carbono e zero de resíduos. É um lugar alimentado por energia solar e que tem um sistema de transporte público baseado em carros elétricos.

Apesar de todos os benefícios, implantar um projeto assim exige um grande investimento. São áreas grandes com infraestrutura para receber muito mais que residências. Mas vale a pena as empresas se planejarem e desenvolverem esses bairros, apostando em mobilidade e qualidade de vida. Está mais que provado que essa combinação é sinônimo de sucesso.