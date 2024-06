O que podemos aprender com o ator da Globo que virou corretor de imóveis

Desde 2018 morando em Lisboa com a sua família, o ator Marcello Antony, protagonista de grandes novelas e um dos maiores galãs da Rede Globo, anunciou recentemente uma mudança em sua carreira: ele começou a atuar como corretor de imóveis focado no

mercado de luxo em terras portuguesas. Ele faz parte do time de profissionais vinculado a uma imobiliária que também tem familiaridade com as telas, a The Agency, de propriedade de Mauricio Umansky, que atua junto com a sua família em uma espécie de reality show na Netflix chamado Os Corretores de Beverly Hills.

Apesar dessa coincidência entre um ator virando corretor de imóveis e uma imobiliária estrelando um programa de televisão, Marcello Antony vai de fato trabalhar intermediando imóveis de luxo e não apenas atuar como garoto-propaganda da empresa. Apesar disso, ele afirma que não está fazendo uma transição completa de profissão, pois tem planos de seguir atuando também em projetos artísticos que façam sentido. A ideia de aceitar o convite para vender imóveis foi de profissionalizar e monetizar uma atividade que ele já estava fazendo de graça. Ao longo desses anos morando em Portugal, Marcello costuma indicar imóveis aos amigos que o visitam. Nada mais natural querer faturar agora com essas indicações.

Esse movimento de famosos que se transformaram em corretores de imóveis não é incomum. Muitos enxergam na profissão de vendas do mercado imobiliário uma excelente opção para ganhar dinheiro. É o caso da apresentadora de programa infantil dos anos 90, Mara Maravilha, dos irmãos gêmeos Flávio e Gustavo Mendonça, figurinhas carimbadas dos programas de auditórios da Bandeirantes e do SBT, e até mesmo Roy, um dos cantores do extinto grupo Menudos.

A VISÃO PRECONCEITUOSA SOBRE O CORRETOR DE IMÓVEIS

No entanto, mesmo não sendo um caso incomum, quando o ator Marcello Antony anunciou essa nova fase de sua vida ele recebeu muitos comentários negativos a respeito, como se o ator estivesse retrocedendo em sua vida, descendo degraus em sua carreira profissional. Diante dessas críticas, vale a reflexão de como a sociedade ainda tem preconceito quanto ao trabalho de corretor de imóveis e uma visão limitada sobre as mudanças de trabalho na vida adulta.

Essas críticas mostram a ignorância que as pessoas têm sobre a atuação de um consultor imobiliário e uma visão obsoleta de que a escolha profissional é imutável. O trabalho de corretor de imóveis é dinâmico e pode ser bastante lucrativo e, para ter sucesso na profissão, é importante ter conhecimento de mercado, bons argumentos de venda e um ótimo networking. Morando há seis anos em Lisboa, capital de Portugal, com conhecimento da cidade, apoio de uma grande imobiliária, sendo uma figura reconhecida e querida pelas pessoas e tendo a expertise do histórico como ator, Marcelo Anthony tem tudo para ter muito sucesso na nova empreitada profissional, ainda mais atuando em um país que é super aquecido nas vendas de imóveis de luxo, como Portugal.

Engana-se quem pensa que um corretor de imóveis ou mesmo um profissional de vendas são pessoas que não deram certo em suas carreiras originais ou não se encontraram em nenhuma profissão. Muitos profissionais imobiliários viram nessa área a chance de ter uma oportunidade muito mais rentável do que em suas carreiras de origem. Não é incomum encontrar nas principais imobiliárias do país corretores que também são engenheiros, advogados ou arquitetos. Até porque o profissional autônomo é também um profissional de vendas. As mesmas habilidades que um corretor deve ter para vender um imóvel, um arquiteto deve ter para vender seu projeto. Além disso, a profissão de corretor de imóveis é bastante flexível, permitindo conciliar o tempo com outras atividades.

Por isso, em vez de um olhar de forma preconceituosa para essa nova jornada profissional que Marcello Antony está seguindo, é melhor tirar algumas lições sobre estratégia de vida e coragem de encarar um novo desafio.