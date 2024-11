Enquanto Santos sonha com Neymar, o craque investe pesado em Dubai

Uma das especulações mais quentes de fim de ano no futebol brasileiro é sobre a possível volta de Neymar ao país. Segundo os rumores, ele deixaria o Al Hilal, na Arábia Saudita, retornando ao Santos, mesmo clube que o revelou. Por ora, no entanto, parece muito difícil que o sonho da torcida do Peixe se concretize. A equipe que administra a carreira do jogador vem negando a possibilidade.

Sem atuar devido a uma nova contusão, o craque segue bastante ativo fora dos campos. Sua última jogada envolveu um investimento milionário no Oriente Médio. Na segunda, 18, ele fechou a compra de um cobertura em Dubai, nos Emirados Árabes, por 54,4 milhões de dólares, o equivalente a quase 314 milhões de reais. É uma bolada e tanto, claro, mas Neymar tem cacife para bancar o negócio. Segundo a revista Forbes, ele deve faturar em 2024 um montante estimado em mais de 110 milhões de dólares.

O contrato de compra do imóvel em Dubai foi assinado em clima de festa, com os empreendedores do projeto comemorando ao lado do jogador a companhia, da namorada dele, Bruna Biancardi, e do pai do crauque, Neymar da Silva. O momento foi registrado em foto e publicado no site da construtora.

Tanta comemoração não é à toa. Além do altíssimo valor envolvido na transação, trata-se do primeiro empreendimento residencial no mundo que leva a marca de carros de luxo Bugatti. Graças a essa assinatura da grife automobilística, o condomínio ganhou destaque no disputadíssimo páreo dos empreendimentos mais luxuosos e sofisticados de Dubai. Batizar um prédio com marcas famosas de carro e de roupas não é uma novidade, nem mesmo nos Emirados Árabes, é verdade, mas é uma estratégia que segue chamando atenção de compradores endinheirados que se identificam com essas marcas e relacionam os mesmos códigos ao projeto residencial.

O Bugatti Residences, que ainda está em fase de construção e deve ficar pronto em 2026, terá 182 unidades distribuídas em uma fachada hiper futurista e cheia de curvas. Cada uma dessas unidades residenciais terá uma metragem e um conceito exclusivo, fazendo com que seus moradores sejam proprietários de um imóvel único. O empreendimento terá uma praia privada e elevadores que levam os veículos dos condôminos diretamente para cada apartamento, algo também não muito inédito, visto que o edifício Porsche Design, em Miami Beach, Florida, Estados Unidos, por exemplo, tem essa estrutura desde 2016.

Construtora feliz, vendedores felizes, comprador feliz. Só quem parece que não ficou muito animado com essa notícia foi o torcedor santista, que estava na expectativa com os boatos do jogador retornar ao time, após o final do seu contrato em junho de 2025. Será que essa cobertura foi comprada para que o jogador fixe residência com sua família, estendendo o prazo do seu contrato ou ele vai usar apenas como destino para as suas férias?