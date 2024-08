Empresários brasileiros investem no mercado imobiliário da Flórida

O jeito tranquilo de falar de João Vianna não combina em nada com a cabeça que parece estar a mil por hora, desenvolvendo novas frentes de negócio a todo tempo. Um dos idealizadores da Loft, plataforma digital que transformou o mercado imobiliário quando foi lançada em 2018, por usar tecnologia e dados para simplificar a experiência de compra de imóveis, agora se prepara para um novo momento da mais nova empresa que ele lidera juntamente com Victor Magalhães, ex-VP e um dos primeiros funcionários da Loft, e Rafael Rebouças, fundador da Joy Living.

Vianna ainda se mantém sócio da Loft, porém deixou de estar na operação diária da empresa em 2022. Desde então, começou a estudar um novo mercado de atuação, dentro de uma estratégia que ele se tornou especialista e que tem como tripé formado por tecnologia, análise de dados e investimento imobiliário. Assim surgiu a Invisto, uma plataforma de investimento imobiliário nos Estados Unidos.

A ideia é nova, mas tem uma revisitação a um passado não tão distante da vida executiva de João Vianna. Antes da Loft, ele liderava a Maison, uma startup de Real Estate que comprava apartamentos em bairros nobres da capital paulista para reformá-los e vendê-los. O negócio da Invisto basicamente tem o mesmo princípio: reforma e venda, porém, em uma escala muito maior. Estudando o mercado norte americano, os sócios perceberam que a maior classe de ativos dos Estados Unidos, na ordem de 32 trilhões de dólares, é em estoque de casas, as chamadas Single Family Homes, que envolve transações, construções e reformas. Diante dessa gigantesca cifra, eles pensaram que caminho poderiam desenvolver como oportunidade para ingressarem e aproveitarem esse universo.

Por meio da interpretação e cruzamento de dados, veio a informação que 35% das casas norte americanas tem mais de 55 anos e o modelo de construção nos Estados Unidos, por ter a madeira como principal componente, acaba tendo uma velocidade de deterioração grande. A vida útil das casas atinge seu limite após quatro ou cinco décadas e, nessa idade, não é mais viável fazer reforma. Resta demolir e começar uma nova residência do zero. Foi aí que surgiu a oportunidade que os sócios da Invisto tanto procuravam nesse mercado promissor.

A empresa, então, decidiu por focar seu investimento em consagrados bairros de luxo, localizados em regiões ricas que estejam em constante desenvolvimento no país para compra dessas casas mais antigas e no desenvolvimento de novos e modernos projetos voltados para o público de alto padrão. Assim eles identificaram o bairro de WinterPark, na grande Orlando, Flórida, como destino para o primeiro (e grande) passo da empresa. Além de ter uma população que cresce de forma estável e um público endinheirado precisando de novos projetos residenciais, o PIB de Orlando é igual ao de São Paulo, razões suficientes para a cidade ter sido eleita para o início das atividades da Invisto, que começou com 60 unidades com valores de venda de 1 a 4 milhões de dólares.

A empresa opera em duas frentes de negócio: com a venda direta das residências de luxo, no qual 100% dos clientes são norte americanos e no desenvolvimento de fundos de investimento, voltado para uma carteira de clientes com nacionalidade mista, mas liderada pelos brasileiros. Com o sucesso do primeiro fundo lançado ano passado, no qual a empresa teve uma procura acima do esperado, João Vianna e seus sócios se preparam agora para o lançamento do segundo fundo em um evento chamado Invisto USA Real Estate Summit, que acontece nos dias 28 e 29 de agosto para aproximadamente 200 investidores que irão visitar o bairro de Winterpark, conhecer as casas construídas e terão a oportunidade de conhecer mais sobre a possibilidade de investimento no fundo, que tem um valor mínimo de participação de 200 000

dólares.

Tudo indica que o sucesso no negócio se mantenha, pois 80% dos investidores do primeiro fundo já sinalizaram que investirão na segunda rodada de negócios. Além da possibilidade de conversar pessoalmente com João Vianna, Victor Magalhães e Rafael Rebouças, o seleto grupo de participantes do evento poderão desfrutar de dois dias de uma programação intensa, que vai além do tour pelas casas, com atividades como jantar, palestras e happy hour em um dos hotéis boutiques de mais prestígio da região.