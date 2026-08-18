Eduardo Kobra faz parceria inédita com empresa do setor imobiliário

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A famosa Escadaria das Bailarinas em Pinheiros ganha nova atenção com a incorporadora SKR, que lança um empreendimento vizinho e comissiona Eduardo Kobra para uma obra inédita no interior do edifício, mantendo a temática. Além da arte, SKR revitalizará a região com praça e lojas, valorizando a arte e o espaço urbano.

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A Escadaria das Bailarinas, também conhecida como Escadão das Bailarinas, é um ponto turístico de Pinheiros, bairro da capital de São Paulo. Em 2018, o artista Eduardo Kobra desenhou bailarinas nos degraus e muros do local. A iniciativa, na ocasião financiada pela empresa Bonafont, buscou recuperar a escadaria, que estava bastante deteriorada. Algumas das dançarinas retratadas por Kobra eram integrantes do Ballet Paraisópolis, projeto criado dentro da favela do mesmo nome. Foi uma forma de o artista homenagear sua própria história, como integrante nascido e criado em uma comunidade paulistana carente. As imagens de bailarinas brasileiras estão mescladas com representações artísticas, como as da famosa série sobre balé de Edgar Degas, e alusões a grandes dançarinas europeias.

Agora a escadaria ganha uma nova intervenção, dessa vez liderada pela incorporadora SKR, em parceria com a Munir Abbud. A SKR vai lançar um empreendimento vizinho ao ponto turístico. Como estratégia, a companhia chamou de volta o artista para fazer parte desse projeto, encomendando a ele uma obra com alusão às bailarinas da escadaria para que fizesse parte do edifício. No último dia 14 ocorreu a apresentação da obra inédita para clientes e imprensa.

Na ocasião, o CEO da SKR, Rodrigo Putinato, reforçou que a intervenção na cidade vai se dar em mais ações além da revitalização da escadaria. No projeto do empreendimento está contemplada a entrega de uma praça na região para moradores e vizinhos e um conjunto de oito lojas que ficarão dispostas ao longo da escadaria dando mais vida e segurança ao bairro.

A obra apresentada por Kobra é a primeira com a sua assinatura a integrar a parte interna de um empreendimento imobiliário. O artista disse que teve total liberdade criativa e que aceitou o convite e o desafio, pois a realização de seus trabalhos costuma ter um propósito na intervenção urbana, o que harmonizou perfeitamente com a ideia de ter o nome dele na estratégia desse empreendimento. Ele elogiou a iniciativa da SKR em valorizar a arte e a recuperação do entorno e torce para que essa atitude seja replicada no mercado imobiliário.

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Batizado com o nome de Almá, o empreendimento terá unidades de 85 a 150m2 com plantas de duas e três suítes em valores que começam a partir de R$ 1,6 milhão. Para comemorar a parceria da incorporadora com o artista, a empresa vai dar de presente para todos que adquirirem uma unidade até o final de agosto uma spray can utilizada por Kobra.

O artista está preparando para o próximo ano uma relevante exposição com a retrospectiva de grandes obras, inclusive telas, formato que não costumamos associar a ele. Esse evento vai começar em São Paulo e rodar para outros lugares do Brasil e do mundo. O trabalho realizado para a SKR deve integrar a exposição.