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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Cultura

Eduardo Kobra faz parceria inédita com empresa do setor imobiliário

Artista recebeu encomenda de obra para um novo empreendimento em São Paulo

Por Renata Firpo 18 ago 2026, 10h49 | Atualizado em 18 ago 2026, 18h49
Homem barbudo, de chapéu e camiseta listrada, sorri ao lado de uma pintura colorida de uma bailarina em movimento, com o rosto em preto e branco e o corpo em tons vibrantes
Kobra e seu novo trabalho (Divulgação/VEJA)
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A Escadaria das Bailarinas, também conhecida como Escadão das Bailarinas, é um ponto turístico de Pinheiros, bairro da capital de São Paulo. Em 2018, o artista Eduardo Kobra desenhou bailarinas nos degraus e muros do local. A iniciativa, na ocasião financiada pela empresa Bonafont, buscou recuperar a escadaria, que estava bastante deteriorada. Algumas das dançarinas retratadas por Kobra eram integrantes do Ballet Paraisópolis, projeto criado dentro da favela do mesmo nome. Foi uma forma de o artista homenagear sua própria história, como integrante nascido e criado em uma comunidade paulistana carente. As imagens de bailarinas brasileiras estão mescladas com representações artísticas, como as da famosa série sobre balé de Edgar Degas, e alusões a grandes dançarinas europeias.

Agora a escadaria ganha uma nova intervenção, dessa vez liderada pela incorporadora SKR, em parceria com a Munir Abbud. A SKR vai lançar um empreendimento vizinho ao ponto turístico. Como estratégia, a companhia chamou de volta o artista para fazer parte desse projeto, encomendando a ele uma obra com alusão às bailarinas da escadaria para que fizesse parte do edifício. No último dia 14 ocorreu a apresentação da obra inédita para clientes e imprensa.

Na ocasião, o CEO da SKR, Rodrigo Putinato, reforçou que a intervenção na cidade vai se dar em mais ações além da revitalização da escadaria. No projeto do empreendimento está contemplada a entrega de uma praça na região para moradores e vizinhos e um conjunto de oito lojas que ficarão dispostas ao longo da escadaria dando mais vida e segurança ao bairro.

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A obra apresentada por Kobra é a primeira com a sua assinatura a integrar a parte interna de um empreendimento imobiliário. O artista disse que teve total liberdade criativa e que aceitou o convite e o desafio, pois a realização de seus trabalhos costuma ter um propósito na intervenção urbana, o que harmonizou perfeitamente com a ideia de ter o nome dele na estratégia desse empreendimento. Ele elogiou a iniciativa da SKR em valorizar a arte e a recuperação do entorno e torce para que essa atitude seja replicada no mercado imobiliário.

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Batizado com o nome de Almá, o empreendimento terá unidades de 85 a 150m2 com plantas de duas e três suítes em valores que começam a partir de R$ 1,6 milhão. Para comemorar a parceria da incorporadora com o artista, a empresa vai dar de presente para todos que adquirirem uma unidade até o final de agosto uma spray can utilizada por Kobra.

O artista está preparando para o próximo ano uma relevante exposição com a retrospectiva de grandes obras, inclusive telas, formato que não costumamos associar a ele. Esse evento vai começar em São Paulo e rodar para outros lugares do Brasil e do mundo. O trabalho realizado para a SKR deve integrar a exposição.

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