ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Real Estate

Por Renata Firpo Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

E se o mercado imobiliário voltasse aos anos 80? Spoiler: era um pesadelo

Entenda o caso

Por Renata Firpo 10 set 2026, 10h56
Logotipo da Encol, com um símbolo abstrato em vermelho e azul, e a palavra encol em azul abaixo
Encol: falência e mais de 40 000 pessoas sem casa (Reprodução/VEJA)
Continua após publicidade
E se o mercado imobiliário voltasse aos anos 80? Spoiler: era um pesadelo Priorizar nos meus resultados Google

Se você está minimamente conectado, com certeza vem acompanhando a febre das pessoas alterando suas fotos para o visual dos anos 80. A trend que tomou conta das redes nas últimas semanas está levando todo mundo de volta aos anos 80. Cabelos volumosos, franjas, ombreiras, maquiagem carregada e aquela estética inconfundível de uma década que, vista pelas fotografias de hoje, parece até divertida. Aproveitando a onda, que tal relembrar como era o mercado imobiliário na década de 80?

Sem internet, sem Código de Defesa do Consumidor e em meio à inflação galopante, comprar um imóvel era uma experiência muito diferente e a localização dos sonhos nem sempre era a que cabia no financiamento, o que levava a pessoa a comprar o imóvel onde o orçamento permitia e não onde ela gostaria.

O Sistema Financeiro da Habitação havia sido criado em 1964 e chegou ao início dos anos 80 bastante relevante com cerca de 627 mil unidades habitacionais, seu recorde histórico até então. Mas a combinação de inflação, recessão, desemprego e perda do poder de compra desorganizou rapidamente o sistema. Entre 1983 e 1986, o financiamento habitacional passou a atender menos de 10% da demanda por novas moradias, segundo levantamento do Ministério das Cidades. Só em 1997 foi criado o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que ampliou o acesso ao crédito imobiliário, permitindo que as pessoas de diferentes perfis de renda adquirissem imóveis.

Para entender o tamanho do problema, basta lembrar do Brasil daquela época. A inflação chegou a 100% ao ano em 1982 e a 239% em 1985. Salários e prestações não caminhavam necessariamente na mesma velocidade. A inadimplência cresceu, a captação das cadernetas de poupança e do FGTS foi afetada e o modelo de financiamento começou a entrar em colapso. O crédito escasso também obrigava incorporadoras a encontrar soluções próprias. O autofinanciamento ganhou importância: em vez de depender exclusivamente do sistema bancário, empresas financiavam parte da produção com os recursos dos próprios compradores. Não por acaso, nos anos seguintes surgiriam modelos como o Plano 100, criado pela Rossi em 1992 justamente como resposta às dificuldades de financiamento imobiliário enfrentadas pela classe média.

Siga
Continua após a publicidade

Era outro mercado também do ponto de vista jurídico. A Lei de Incorporações Imobiliárias já existia desde 1964, portanto não se tratava de uma terra sem regras, mas o consumidor tinha muito menos instrumentos de proteção. O Código de Defesa do Consumidor só seria sancionado em setembro de 1990. Para ter ideia, muitos empreendimentos eram entregues sem elevador, considerado item dispensável.

A legislação que hoje chamamos de Lei do Distrato é ainda mais recente, pois entrou em vigor em 2018 e estabeleceu regras específicas para o desfazimento dos contratos de aquisição de imóveis em incorporação imobiliária e loteamentos, inclusive com exigências de transparência sobre preço, corretagem, índices de correção, penalidades e devolução de valores.

Continua após a publicidade

Também existia muita diferença na forma de vender. Ser corretor nos anos 80 era tarefa para os fortes. Não havia um cliente que entrava no Instagram, via um anúncio, clicava, preenchia um formulário e imediatamente aparecia no CRM da imobiliária. Também não existia a possibilidade de pesquisar em poucos minutos dezenas de apartamentos de três dormitórios em um determinado bairro, comparar preço por metro quadrado, condomínio, escolas próximas e visualizar a fachada pelo celular. O corretor tinha a agenda, o telefone fixo, os classificados dos jornais, anúncios impressos, folders, listas de clientes e, principalmente, relacionamento.

O corretor não disputava a atenção do cliente com centenas de anúncios na tela do celular, mas precisava construir uma rede de informações que hoje cabe dentro de uma plataforma digital e não foram poucas as histórias de golpes aplicados com cheques falsos e sem fundos em época de lançamento imobiliário nos plantões de venda.

Continua após a publicidade

Algumas empresas que marcaram aquela época atravessaram décadas do mercado brasileiro e seguem até hoje. A Gafisa, fundada nos anos 1950, entrou na década de 80 inovando com o conceito de hotel-residência, precursor dos flats e apart-hotéis, com empreendimentos como The Landmark, em São Paulo. A Cyrela, criada nos anos 60, passou por um movimento importante de verticalização de sua operação em 1981, quando criou estruturas próprias para construção e vendas. Nos anos 80, a Encol chegou a ter centenas de plantões espalhados pelo Brasil e foi considerada como a maior operação imobiliária do mundo. Ninguém acreditaria se contassem que a incorporadora iria à falência deixando mais de 40 mil famílias sem casa.

Nas fotos geradas pelas redes sociais, mudam o cabelo, a roupa e a maquiagem. No mercado imobiliário, mudou praticamente tudo ao redor dele, o crédito, a legislação, o consumidor, a incorporação, a comunicação, a corretagem e a maneira de escolher onde morar.

Publicidade
TAGS:
Imóveis
Mercado Imobiliário
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).