Como incorporar uma varanda a um apartamento com planta antiga

Ler Resumo





A construção de varandas em prédios antigos é uma tendência que valoriza imóveis em bairros nobres, mas envolve um processo complexo. Desde a aprovação de 75% dos condôminos até a execução de obras especializadas e caras, com custos entre R$ 10 mil e R$ 13 mil por m², mas que podem aumentar o valor do imóvel em até 50%.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Na frente do prédio onde moro, no bairro do Itaim Bibi, na capital paulista, há uma obra grande em um prédio residencial que já deve completar um ano. Até aí, nenhuma novidade. O que chama a atenção é que se trata de uma obra para a criação de terraços nas unidades em um prédio construído há quarenta anos sem esse planejamento.

Esse tipo de alteração de fachada vem ganhando cada vez mais adeptos, principalmente em função da valorização que o prédio ganha com a nova metragem.

Como localização é o maior ativo no mercado imobiliário, aproveitar melhor as áreas dos prédios já instalados e habitados em endereços nobres parece ser uma das saídas mais inteligentes para valorizar um imóvel.

Mas realizar essa transformação demanda um grande esforço. O sonho da varanda própria encontra o maior obstáculo na aprovação dos condôminos. Nem todos os proprietários concordam ou têm condições financeiras que possibilitem investir nesse “puxadinho”, tendo em mente a valorização futura. Para conseguir realizar esse trabalho, a lei exigia, além de licenças que passam por prefeitura e outros órgãos reguladores, a adesão de 100% dos proprietários. Atualmente houve uma alteração e essa exigência passou a ser de 75% da concordância dos donos, o que, sem dúvida, alavancou as iniciativas do tipo.

Continua após a publicidade

Após passar por essa barreira de aprovação em assembleia, o prédio precisa conviver com pelo menos um ano de obra. A metragem adicional é legalmente incorporada ao imóvel, sendo a última etapa do processo a averbação das matrículas individuais para retificar a nova área total do apartamento.

É também devido a esse processo complexo de anuência por parte dos moradores que as empresas especializadas preferem focar em prédios com poucos apartamentos, preferencialmente com até 20 condôminos, para facilitar a aprovação. A obra da multiplicação de metragem acompanhada em minha rua, com certeza objeto de inveja para alguns, parece simples, mas está longe de ser uma solução acessível para todos ou trivial.

Continua após a publicidade

A criação de varandas em prédios já construídos é uma intervenção altamente complexa e, na prática, restrita ao segmento de altíssimo padrão, em bairros nobres. As empresas não costumam executar projetos com menos de 35 metros quadrados porque a conta acaba não fechando, com margem de lucro pequena e dores de cabeça grandes.

Além disso, existe uma limitação legal, já que esse aumento de metragem não é livre. Ele segue a chamada “regra dos 5%”, que permite acrescentar apenas até 5% da área do terreno por andar como espaço não computável. Em um prédio com terreno de 1. 000 metros quadrados e um apartamento por pavimento, por exemplo, isso resultaria em uma varanda de cerca de 50 metros quadrados, o que contrasta bastante com o movimento do mercado imobiliário, onde novos lançamentos têm, em média, até 40 metros quadrados. Enquanto isso, apartamentos de alto padrão ganham varandas com tamanho equivalente ou até maior. No caso do prédio da minha rua, a nova área vai ocupar a fachada da sala e um dos dormitórios em um tamanho total de 65 metros quadrados.

Continua após a publicidade

Construir uma varanda desse tipo custa entre R$ 10 mil e R$ 13 mil por metro quadrado, um valor elevado para o bolso de muitos, mas ainda inferior ao preço de venda de imóveis novos nessas regiões. Isso permite uma valorização relevante, que pode chegar a 30% ou até 50% do imóvel. O processo da obra é feito “de fora para dentro”. Toda a estrutura da nova varanda é montada externamente, com peças metálicas parafusadas à fachada do edifício, como um encaixe. A ideia é reduzir ao máximo a interferência dentro dos apartamentos. É como se um novo “prédio metálico” fosse construído acoplado ao edifício original.

O tempo total varia de acordo com o número de unidades e a complexidade da fundação da estrutura. A etapa final de encaixe da estrutura metálica pode avançar entre 15 e 20 andares em cerca de um mês.

Continua após a publicidade

Há também limitações estruturais importantes que precisam ser consideradas. Varandas com mais de 2,5 a 2,8 metros de profundidade exigem a instalação de pilares que descem até o subsolo. Isso implica novas fundações, como se o projeto estivesse criando uma base adicional para sustentar a ampliação. Por isso, nem todo prédio pode receber esse puxadinho.

É uma obra complexa, feita com o prédio ocupado, envolvendo estrutura metálica e concreto. Não é algo que as grandes construtoras costumam querer fazer. É preciso contar com empresas especializadas e com muita paciência dos moradores para que, no fim, todos possam curtir seu churrasquinho na nova varanda.