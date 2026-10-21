Carpinejar é uma das atrações do maior evento do país do mercado imobiliário

O que um escritor, uma corretora que conquistou as redes sociais e um estagiário de uma incorporadora podem ensinar ao mercado imobiliário? Essa é a proposta da edição do Conecta Imobi, um dos maiores eventos do setor imobiliário, em que as perspectivas se encontram para discutir um mercado que vem exigindo, cada vez mais, conhecimento técnico, capacidade de adaptação e atenção às pessoas por parte dos profissionais e empresas.

O evento começou nesta quarta, 21, e vai até o dia 22, no São Paulo Expo, na capital paulista. Promovida pelo Grupo OLX, a 13ª edição tem expectativa de reunir cerca de 4 mil participantes e uma programação com mais de 100 painéis e palestras. Profissionais de diferentes regiões do Brasil encontram espaço para trocar experiências sobre desafios que variam conforme a cidade, o perfil do comprador e o segmento de atuação.

A diversidade dos assuntos acompanha a complexidade do próprio negócio, que segue sendo um dos principais da economia do Brasil. Assuntos como financiamento, mercado de luxo, inteligência artificial e marketing, assim como as mudanças na atuação dos corretores, estão entre os temas em discussão. O crédito ganha atenção em debates sobre as fontes de recursos que sustentam o setor e os caminhos para ampliar o acesso à moradia, ainda mais às vésperas da decisão do segundo turno das eleições, que acontecerá neste domingo.

O olhar para outros mercados também estará presente. A participação de consultores da RE/MAX + Grupo Vantagem, de Portugal, leva à feira oportunidades do mercado português e atendimento a interessados em comprar ou investir no país. É uma oportunidade de aproximar profissionais e ampliar o repertório sobre negócios além das fronteiras brasileiras.

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Entre os destaques da programação está o escritor e jornalista Fabrício Carpinejar, que leva ao encontro uma reflexão sobre afeto, presença e respeito nas relações. Estará presente também Tamara Stief, corretora e empresária que ganhou projeção no Instagram e compartilha sua maneira de apresentar imóveis e se comunicar com o público. Com uma linguagem espontânea, sua trajetória abre uma discussão sobre autenticidade e construção de confiança. Isso pode inspirar jovens profissionais como Cadu Xavier, apresentado pela organização como estagiário da Plano&Plano, que participa do painel “Corretores under 30”. Essa combinação de trajetórias é um dos aspectos mais interessantes do encontro. A experiência de quem já construiu uma carreira pode ganhar novas leituras quando colocada em diálogo com as perguntas de quem acaba de chegar.

Além dos palcos, a feira de negócios reúne expositores que apresentam produtos e serviços para o setor, entre demonstrações, conversas e encontros com potenciais parceiros, criando condições para ampliar relacionamentos e abrir novas frentes de negócios.

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São dois dias de grande oportunidade para atualizar conhecimentos, conhecer outras realidades e ampliar a rede de contatos. O site oficial ainda anuncia ingressos disponíveis. As informações sobre modalidades e o acesso à compra estão em conectaimobi. com. br.