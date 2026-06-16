As marcas que apontam para o futuro do mercado imobiliário

Ler Resumo





O mercado imobiliário de luxo no Brasil reinventa as “branded residences” com a ascensão de marcas nacionais como a Breton. Elas vão além do marketing, integrando expertise, design e mobiliário de alta qualidade aos projetos. Uma tendência que valoriza o talento brasileiro e oferece valor tangível ao consumidor de alto padrão.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O mercado imobiliário de luxo já se acostumou com os chamados imóveis branded residences (residências de marca) Associar empreendimentos a marcas reconhecidas deixou de ser novidade há alguns anos. O que chama atenção agora é uma mudança interessante nesse movimento: cada vez mais, os empreendimentos brasileiros de alto padrão estão sendo assinados por marcas nacionais que agregam valor real ao produto, com ativos concretos ao empreendimento, indo muito além do marketing de vender a atmosfera da grife que assina o projeto, como Armani e Lamborgini, entre outros.

É o que já vimos em projetos assinados pela Ornare, Kitchens, Artefacto e, mais recentemente, Breton. Nesses casos, a assinatura não se resume à presença do nome na fachada ou no material de vendas. Ela está incorporada ao produto. São empresas que levam sua expertise, sua curadoria e seu padrão de qualidade para dentro do projeto, seja nas áreas comuns ou na entrega para o cliente com projetos das unidades ou desconto nos produtos.

O lançamento do By Breton Barra da Tijuca, na orla da Barra, no Rio de Janeiro, é mais um exemplo dessa tendência. Desenvolvido pela Avanço Realizações Imobiliárias, o empreendimento traz a assinatura da Breton, uma das marcas mais respeitadas do design e do mobiliário de luxo do país.

Enquanto a Ornare, por exemplo, agrega valor por meio de cozinhas e marcenaria planejada já entregue nas unidades, a Breton contribui com um dos seus maiores patrimônios, o mobiliário e o design que ajudaram a construir sua reputação ao longo de quase seis décadas nas áreas comuns do empreendimento assinado pela carioca FEU Arquitetura.

Continua após a publicidade

Recentemente, tive a oportunidade de visitar a fábrica da Breton e a experiência ajudou a entender por que a marca se tornou uma referência no segmento premium. O que mais impressiona não é o tamanho da operação, embora seja uma estrutura grandiosa, mas a forma como os processos acontecem. A sensação é a de visitar uma grande alfaiataria. Cada peça é tratada de forma individual, quase artesanal, sendo produzida sob medida para um cliente específico. Existe um cuidado raro com materiais, acabamentos e detalhes, algo que se afasta da lógica industrial tradicional e aproxima o produto de um trabalho autoral.

Essa cultura de produção, baseada na personalização e no olhar minucioso para cada etapa, é justamente o tipo de valor que pode ser traduzido para um empreendimento imobiliário. Quando uma marca como a Breton assina um projeto residencial, ela leva consigo uma visão de design, qualidade e atenção aos detalhes que ultrapassa a simples associação comercial.

Continua após a publicidade

Outro aspecto importante desse novo movimento de “branded residence” é a valorização crescente do design brasileiro. Durante muitos anos, o mercado de luxo buscou legitimidade por meio de nomes internacionais. Porém, existe uma percepção mais madura de que a arquitetura, o mobiliário e o design produzidos no Brasil possuem identidade própria e enorme reconhecimento. O consumidor brasileiro de alto padrão valoriza mais os arquitetos, designers e marcas nacionais no universo da arquitetura e decoração que as referências que vêm de fora.

E talvez seja justamente esse o futuro dos empreendimentos assinados aqui no Brasil, de não apenas carregar um nome conhecido, mas incorporar ao projeto tudo aquilo que tornou essa marca relevante para o mercado com entregas palpáveis.

Continua após a publicidade