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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

As lições para o Brasil da grave crise imobiliária da Espanha

País europeu enfrenta hoje graves problemas devido ao alto custo das moradias

Por Renata Firpo 8 out 2026, 17h55 | Atualizado em 8 out 2026, 17h55
Mulher de camiseta branca segura cartaz com a frase Casas sin familias, familias sin casas??? em protesto, rodeada por outras pessoas em manifestação
Manifestante em Barcelona segura cartaz com a frase "casas sem família, famílias sem casa" durante protesto para denunciar crise habitacional na Espanha. 28/09/2026 (JOSEP LAGO/AFP)
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O mercado imobiliário espanhol atravessa um momento delicado. A valorização das propriedades, que durante anos foi interpretada como sinal de dinamismo econômico, passou a representar um problema para uma parcela significativa da população. Já foi pauta de discussão e tema midiático a briga do país com plataformas de aluguel de curta temporada como o Airbnb. Agora, a Espanha evidencia para todo o mundo a crise imobiliária que está enfrentando.

A situação ganhou repercussão internacional depois que uma aposentada de 87 anos foi retirada do apartamento onde havia vivido por mais de sete décadas, em Madri. Maricarmen Abascal pagava aproximadamente 500 euros mensais de aluguel, valor protegido por um antigo contrato. Após a aquisição do imóvel por uma empresa imobiliária, passou a enfrentar uma disputa judicial que terminou com seu despejo, em setembro. Nesta quarta-feira, 7 de outubro, Maricarmen morreu, sem conseguir retornar à residência.

O episódio provocou manifestações e ampliou uma discussão que já vinha ocupando espaço crescente na sociedade espanhola: até que ponto o mercado consegue absorver a demanda por moradia sem comprometer a capacidade financeira de quem vive nas grandes cidades?

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O problema tem raízes antigas. Depois da crise financeira de 2008, a Espanha enfrentou uma retração profunda na construção civil. Muitos empreendimentos foram interrompidos, empresas deixaram o mercado e a produção de novas unidades demorou a se recuperar. Enquanto isso, o país voltou a crescer, recebeu novos moradores e consolidou sua posição como um dos principais destinos turísticos da Europa. A demanda avançou mais rapidamente do que a oferta.

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Segundo o Banco da Espanha, o desequilíbrio acumulado entre a formação de novos domicílios e a construção de moradias chegou a aproximadamente 750 mil unidades entre 2021 e 2025.

Outro componente dessa equação é o crescimento das locações de curta temporada. Plataformas digitais transformaram apartamentos residenciais em ativos voltados ao turismo, muitas vezes com rentabilidade superior à dos contratos tradicionais. Uma oportunidade para os proprietários, mas, para as cidades, a concentração desse modelo em determinadas regiões pode reduzir a disponibilidade de imóveis destinados à população permanente.

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A crise chegou também à política. O primeiro-ministro Pedro Sánchez apresentou medidas para ampliar a proteção dos inquilinos e regular determinados segmentos do mercado de locação. A resistência parlamentar às propostas ocorreu em meio a uma crise mais ampla de sustentação política, que terminou com a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas para 29 de novembro.

A discussão espanhola envolve a proteção das famílias diante do aumento dos aluguéis e, ao mesmo tempo, a preservação das condições para que proprietários e investidores continuem oferecendo imóveis ao mercado. Dois caminhos difíceis de chegar a um consenso.

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A experiência espanhola mostra que o mercado imobiliário não pode ser analisado apenas pelo volume de investimentos, pelo número de lançamentos ou pela valorização dos ativos. É preciso observar quem consegue efetivamente morar nas cidades e quanto da própria renda precisa comprometer para isso.

Trazendo o tema para o Brasil, a principal reflexão está justamente nesse ponto. O desafio não é apenas aumentar o número de construções, mas produzir moradias compatíveis com diferentes faixas de renda, em regiões que ofereçam infraestrutura e oportunidades. Afinal, uma cidade pode apresentar excelentes indicadores imobiliários e, ainda assim, acabar sendo, progressivamente, inacessível para boa parte de seus habitantes.

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Que a história da espanhola Maricarmen, que passou seus últimos dias de vida longe da sua residência, onde morou por sete décadas, não se repita nem na Espanha nem em nenhum outro lugar do mundo, que as cidades encontrem meios de se equilibrarem, dando oportunidade de moradia aos cidadãos e de fomento dos negócios aos proprietários de imóveis e empresas do setor.

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Aluguel de imóveis
Espanha
Imóveis
Mercado
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