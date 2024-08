Adivinhe qual Vila Olímpica virou mico no mercado imobiliário?

Enquanto os olhos do mundo estão voltados para a festa dos atletas na Vila Olímpica de Paris, virou notícia uma antiga instalação criada também sob medida para os Jogos de Verão. As novidades relacionadas ao assunto não são dignas de uma medalha por uma boa performance. A residência temporária dos atletas durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 foi planejada para se transformar posteriormente em um condomínio residencial. São 31 prédios, com aproximadamente 18 andares cada um, num total de mais de 3500 unidades, que seriam comercializadas dois anos antes do início da competição na capital fluminense, mas tudo não passou de uma promessa. O projeto situado em uma área de 820 000 metros quadrados nas proximidades de Jacarepaguá foi desenvolvido pela Carvalho Hosken e a Odebrecht. Batizado de Ilha Pura, teve menos de 40% das unidades vendidas e hoje 19 dos 31 prédios seguem fechados, vazios e com dívidas de IPTU.

De olho nesse conjunto de imóveis parado, o banco BTG Pactual iniciou um estudo de viabilidade da área com intenção de comprar a Ilha Pura e transformá-la em conjuntos com menos edifícios, acreditando na valorização imobiliária da região. A proposta da compra já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), considerando a liquidação de todas as dívidas de IPTU e inadimplências herdadas pela Odebrecht e Carvalho Hosken. Com a venda sendo realizada, o negócio poderá ocupar o pódio da maior transação imobiliária do Brasil em 2024. O recorde pode ser ainda maior, já que o BTG Pactual precisará desembolsar mais dinheiro para revitalizar o empreendimento que, apesar de toda infraestrutura existente, segue precisando de muitas reformas e modernização, pelo menos é o que contam muitos moradores do Ilha Pura que vivem cotidianamente situações como falta de energia, falha nos elevadores e infiltração.

A notícia da compra da antiga Vila Olímpica carioca pelo banco BTG Pactual foi bem recebida pelos proprietários das residências. Eles acreditam que, enfim, com a chegada de investimentos no lugar, o condomínio possa ser valorizado, pois essa era a ideia que levou muita gente a comprar apartamentos por lá há quase dez anos. Atualmente, o metro quadrado das unidades do Ilha Pura é comercializado por R$ 8.500,00, aproximadamente 30% a menos que imóveis com características similares na região.

Foi um francês quem teve a ideia, em 1924 de criar moradias especificas para os atletas. O historiador Pierre de Coubertin, que foi um dos fundadores do Comitê Olímpico Internacional (COI), viu que era mais fácil e mais barato organizar os competidores em uma residência temporária. Já em 1952, nos Jogos da Finlândia, veio a ideia de as Vilas Olímpicas serem projetadas para também serem usadas após o termino da disputa, numa ideia de sustentabilidade do projeto e de investimento nas cidades-sedes. A Vila Olímpica de Paris, que hoje abriga 82 prédios, por exemplo, foi planejada para se transformar em um novo bairro na cidade com edifícios residenciais e comerciais.

Vamos ver se os parisienses terão mais sucesso que os brasileiros nesse sentido.