A solução radical em prédios para acabar com as brigas envolvendo delivery

Nos últimos tempos, tornaram-se frequentes confusões em condomínios envolvendo a entrega de encomendas. Alguns desses casos foram parar até na polícia. A situação chegou a tal ponto que há empreendimentos oferecendo uma solução radical para resolver esse tipo de imbróglio. Exemplo disso é um empreendimento em construção no Setor Marista, em Goiânia, que será o primeiro da cidade a contar com um elevador exclusivo para o transporte de deliveries até os apartamentos. O entregador deixa o pedido em um compartimento próprio, e o elevador faz sozinho o trajeto até o andar do morador, sem necessidade de circulação de pessoas externas pelas áreas privativas do condomínio.

Esse novo item acabou sendo uma solução para um problema que há anos gera desgaste entre moradores, porteiros, síndicos e entregadores. Cidades como Rio de Janeiro costumam ocupar a mídia com notícias de brigas entre moradores e entregadores. Não foram poucas as manifestações organizadas por entregadores protestando justamente contra a obrigação de esperar longos minutos na portaria enquanto clientes se recusavam a retirar seus pedidos. O tema chegou a mobilizar debates sobre condições de trabalho, regras de condomínios e direitos dos profissionais de delivery.

Em São Paulo, um edifício no Jardim Paulista adotou conceito semelhante durante um processo de retrofit. Os condôminos decidiram aproveitar a modernização do prédio para adaptar o transporte de entregas. A mudança, inicialmente vista por alguns como um investimento dispensável, rapidamente se transformou em um dos recursos mais elogiados pelos moradores, principalmente pela praticidade e segurança.

O entregador permanece apenas na área destinada às entregas, aumentando a segurança do edifício. O morador recebe o pedido rapidamente, sem precisar interromper uma reunião, colocar um casaco para descer ou enfrentar filas nos elevadores sociais. O condomínio também reduz o fluxo de pessoas externas nas áreas comuns e desafoga o trabalho da portaria.

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Se antes os edifícios eram projetados considerando apenas moradores, visitantes e funcionários, hoje precisam atender uma nova dinâmica de consumo. É a arquitetura refletindo os movimentos da sociedade em seus projetos. Afinal, o delivery deixou de ser exceção para se tornar infraestrutura urbana. É também um exemplo claro de como o conceito de luxo vem mudando. Durante décadas, diferenciais imobiliários estavam associados a materiais nobres ou mesmo aos valores dos imóveis. Hoje, cada vez mais, o verdadeiro luxo está em itens que entreguem conveniência, qualidade de vida, segurança, e tempo.