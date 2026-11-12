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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

A milionária parceria entre grandes marcas e o mercado imobiliário de luxo

Grifes como a Breton engrossam o movimento batizado de Brand Residences

Por Renata Firpo 12 nov 2026, 12h08
Ambiente interno com sofá verde curvo, duas poltronas de madeira clara e couro caramelo, e uma mesa de centro redonda de madeira escura com um vaso de plantas. Ao fundo, dois vasos grandes de madeira com plantas e uma parede de vidro refletindo carros.
Móveis Breton: uma das grifes que investem em parcerias (Reprodução/VEJA)
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Estratégia em alta no mercado imobiliário, a Brand Residences é como foi batizado o modelo de negócios no qual marcas emprestam seu prestígio batizando empreendimentos com seu nome. A Breton, empresa brasileira de móveis de alto padrão, é uma das grifes que estão investindo nessas parcerias. Depois de estrear no mercado imobiliário na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ela vai ganhar um segundo endereço no país.

O empreendimento fica em outro litoral e segue uma proposta diferente. Em Atlântida, balneário de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, a marca de mobiliário assina a curadoria dos interiores do Serena by Breton, empreendimento de Plaenge, TGD e D1. A escolha mostra como uma mesma marca pode participar de projetos com perfis distintos, da quadra da praia carioca a uma avenida que concentra parte do comércio do balneário gaúcho.

Tendo como endereço a Avenida Central de Xangri-Lá, o Serena terá 132 apartamentos de dois e três dormitórios, com áreas privativas de 62 a 110 metros quadrados. O Valor Geral de Vendas (VGV) estimado é de R$ 130 milhões, segundo as empresas responsáveis pelo empreendimento. A participação da Breton se concentra nas áreas comuns, onde a escolha de móveis, materiais e acabamentos ajuda a dar identidade aos espaços que os moradores vão compartilhar.

Empresas de mobiliário brasileiras estão seguindo essa tendência e a política tem dado bastante resultado. A Ornare e a Artefacto já assinaram projetos residenciais do mercado imobiliário, incluindo fora do país. A Ornare, conhecida pelo mobiliário sob medida, em parceria com a Next Realty, deu origem ao Next Itaim by Ornare, no Itaim Bibi, com 83 unidades de 20 a 80 metros quadrados. No Rio, a marca está no ORO by Ornare, projeto do complexo Ilha Pura, na Barra da Tijuca. Em Goiânia, o Autoria by Ornare reúne apartamentos de uma e duas suítes, com plantas de 49 a 88 metros quadrados. São três mercados e formatos em que a marca passou a fazer parte da apresentação do imóvel ao comprador.

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A Artefacto, que segue em comemorações pelos seus 50 anos de mercado, levou essa estratégia também ao sul da Flórida. O Origin Residences by Artefacto, em Bay Harbor Islands, na região de Miami, reúne 27 residências de dois a quatro dormitórios e tem interiores assinados pela marca brasileira. No Brasil, a empresa se associou à Construtora Record no CasaMar Artefacto, na Costa dos Milagres, em Alagoas, e afirma ter vendido todas as unidades.

Essa parceria entre marcas é um ganha-ganha para todas as empresas envolvidas. Para a incorporadora, uma marca conhecida ajuda a comunicar a proposta do edifício ainda na planta. Para a empresa de mobiliário, o condomínio dá visibilidade ao seu trabalho na escala de um projeto inteiro e cria uma relação com o cliente que pode durar anos. Para o consumidor, o negócio é uma facilidade: permite escolher residências com armários ou móveis de qualidade e reconhecidos, uma economia de tempo para uma etapa que costuma gerar muita dor de cabeça e demora.

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