A disputa entre Rio e SP para ver quem tem a cobertura mais valiosa

A rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro se dá em vários campos, a começar pelo futebol. A rixa ganha até aspectos folclóricos quando se discute se o correto é a terminologia paulistana em itens como bolacha, ou se vale o biscoito à carioca. Ainda na área gastronômica, catchup na pizza e purê de batata no cachorro-quente rendem discussões intermináveis entre as duas torcidas dos lados opostos da Via Dutra. Na área comportamental, cumprimenta-se com dois beijinhos no rosto, como é o hábito consagrado nas terras do Cristo Redentor ou é recomendado metade disse, comedimento aprovado sob os olhares do Borba Gato?

No mercado imobiliário, a disputa cariocas x paulistanos descambou agora para a polêmica sobre qual das cidades possui a cobertura mais ostentadora do país. A discussão está se estendendo, pois a vencedora depende do critério adotado para avaliação. Enquanto a cidade fluminense tem a maior cobertura disponível no mercado, é da capital paulista o título do imóvel mais caro do país. Esses endereços que cabem em poucos bolsos atraem a curiosidade da maioria das pessoas, pelos detalhes exclusivos e números extravagantes.

A cobertura da cidade maravilhosa, a maior à venda no Brasil, é um espetáculo, a começar pela sua localização, na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio. Difícil encontrar uma vista mais bonita que a desse endereço que tem a Baía de Guanabara na altura dos olhos. O tamanho do imóvel impressiona. Estão registrados 2551 metros quadrados no IPTU, mas essa medida pode ser menor do que a realidade. Os trâmites para cadastrar a cobertura no livro dos recordes já foram iniciados e, até lá, saberemos de fato a metragem correta.

Certo mesmo é a disposição da planta e seus impressionantes detalhes e acabamentos. O imóvel tem os últimos três andares de um prédio baixo, de arquitetura bem carioca dos anos 50, localizado em uma esquina, com a frente curva virada para a orla. O pé direito do apartamento tem 5,20 metros, um diferencial que deixa os espaços com mais amplitudes. Os três pisos são conectados por uma escada em caracol de mármore italiano.

São cinco quartos, amplas salas de jantar, de estar e jogos, além de piscina, duas saunas, jardim suspenso com árvores frutíferas, bar, adega e 12 vagas de garagem. Tanto espaço e suntuosidade já deu a essa cobertura a oportunidade de sediar eventos glamourosos com grandes nomes da sociedade e muitas celebridades passeando pelos seus salões como Frank Sinatra, George Harrison, Dorival Caymmi e Kim Novak. Além das festas, a cobertura já serviu de locação para a gravação de muitas novelas em função do seu tamanho e beleza.

A propriedade pertencia à tradicional família Guinle e, nos anos 90, foi vendida para o empresário José Carlos Fragoso Pires. Hoje ela pertence à viúva e aos filhos de José Carlos, que decidiram colocar o imóvel à venda há cinco anos por R$ 65 milhões. Como não conseguiram fechar negócio, resolveram reduzir a oferta para R$ 59 milhões. Os donos da cobertura administram o apartamento, mas não se entendem muito bem sobre a responsabilidade de pagamento de IPTU. A dívida de imposto atrasado chega a quase R$ 900 mil.

Não chega a ser um grande empecilho para quem tem caixa para chegar aos 59 milhões de reais pretendidos pelos proprietários, é verdade. Se algum interessado fechar o negócio, pode abater esse valor do montante da venda ou, dependendo do acordo, assumir o papagaio. O importante é que a conta em aberto não vire uma bola de neve, até se tornar impagável. Nessa hipótese, a prefeitura pode tomar o imóvel, como está previsto em nossa legislação.

Já a cobertura rival, fincada na terra da garoa, é mais jovem que o classudo triplex carioca. Está localizada no condomínio Parque Cidade Jardim, no bairro do Morumbi, que foi construído em 2007. O Condomínio é um dos mais emblemáticos da cidade. São nove torres residenciais com acesso exclusivo pelo térreo ao Shopping Cidade Jardim, que tem o mix de loja mais caro da cidade. Em uma dessas torres fica a cobertura à venda pelo maior preço do Brasil, um tríplex de 1980 metros quadrados com uma vista de tirar o fôlego na altura do seu 26º andar. Possui sete suítes, sendo a principal com banheira, 12 vagas de garagem, sala de massagem, estação de cabeleireiro/maquiagem, saleta e closet. Ainda conta com estúdio de música, salão de jogos, family room, sala de cinema com 16 lugares, home theater, lareira, adega, escritório, sala de almoço, cozinha espaçosa, dependência de empregados e área de cobertura com churrasqueira e lounge. A cobertura não foi projetada para esse tamanho, na realidade é uma junção de duas unidades, Os detalhes são impecáveis e maravilhosos com o piso do hall de entrada em mármore preto e branco paginado, pé-direito duplo e salas em estilo vitoriano.

Continua após a publicidade

Inicialmente foi colocada a venda por R$ 80 milhões e, assim como a sua prima carioca em função de poucos interessados, na verdade, poucos candidatos dispostos a pagar um valor tão alto, hoje a pedida está em R$ 73 milhões. O endereço pertente a Marcelo de Carvallho, dono da Rede TV e ex marido da apresentadora Luciana Gimenez. Ela vivia no imóvel com ele e, após o término do casamento, se mudou para outra cobertura no mesmo condomínio.

Quem tiver condições de ser o novo morador desse exclusivo endereço já não terá que resolver nenhuma pendencia de pagamento, pois o imóvel esta todo regularizado e com as contas em dia, mas vai precisar se preparar para um boleto de IPTU de R$ 14mil reais além de um condomínio de R$ 26mil reais mensais.

A cobertura da cidade maravilhosa, a maior à venda no Brasil, é um espetáculo, a começar pela sua localização, na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio, difícil encontrar uma vista mais bonita que a desse endereço que tem a Baía de Guanabara na altura dos olhos. O tamanho do imóvel impressiona, estão registrados 2551 metros quadrados no IPTU, mas essa medida pode ser menor do que a realidade. Os tramites para cadastrar a cobertura no livro dos recordes já foram iniciados e, até lá, saberemos de fato a metragem correta. Certo mesmo é a disposição da planta e seus impressionantes detalhes e acabamentos. O imóvel tem os últimos três andares de um prédio baixo, de arquitetura bem carioca dos anos 50, localizado em uma esquina, com a frente curva virada para a orla. O pé direito do apartamento tem 5,20m, um diferencial que deixa os espaços com mais amplitudes. Os três pisos são conectados por uma escada em caracol de mármore italiano. São cinco quartos, amplas salas de jantar, de estar e jogos, além de piscina, duas saunas, jardim suspenso com árvores frutíferas, bar, adega e 12 vagas de garagem. Tanto espaço e suntuosidade já deu a essa cobertura oportunidade de sediar eventos glamorosos com grandes nomes da sociedade e muitas celebridades passeando pelos seus salões como Frank Sinatra, o guitarrista George Harrison dos Beatles, Dorival Caymmi e a estrela de Hollywood Kim Novak. Além das festas, a cobertura já serviu de locação para a gravação de muitas novelas em função do seu tamanho e beleza.

A propriedade pertencia a tradicional família Guinle e nos anos 90 foi vendida para empresário José Carlos Fragoso Pires. Hoje os proprietários são a viúva e o filhos de José Carlos que decidiram colocar o imóvel a venda a cinco anos atrás por R$ 65 milhões, porem, em função da pouca demanda reduziram a oferta para atuais R$ 59 milhões. Os donos da cobertura administram o apartamento, mas não se entendem muito bem sobre a responsabilidade de pagamento do imposto da prefeitura, que hoje chega a quase R$ 900 mil em dívidas por falta de pagamento.

Essa dívida não impede a venda do imóvel, basta o interessado quitar a pendência, porém o custo atual lançado no carnê de IPTU que está em R$ 98.600,00 deve ser honrado pelo novo proprietário para que essa bola de neve de dívidas não cresça, evitando perder o apartamento, como é previsto em nossa legislação.

Já a cobertura da terra da garoa é mais jovem. Está localizada no condomínio Parque Cidade Jardim, no bairro do Morumbi, que foi construído em 2007. O Condomínio é um dos mais emblemáticos da cidade. São nove torres residenciais com acesso exclusivo pelo térreo ao Shopping Cidade Jardim, que tem o mix de loja mais caro da cidade. Em uma dessas torres esta a cobertura a venda pelo maior preço do Brasil, um tríplex de 1800 metros quadrados com uma vista de tirar o fôlego na altura do seu xx andar. Possui sete suítes, sendo a principal com banheira, sala de massagem, estação de cabeleireiro/maquiagem, saleta e closet. Ainda conta com estúdio de música, salão de jogos, family room, sala de cinema com 16 lugares, home theater, lareira, adega, escritório, sala de almoço, cozinha espaçosa, dependência de empregados e área de cobertura com churrasqueira e lounge. A cobertura não foi projetada para esse tamanho. Na realidade, é uma junção de duas unidades, Os detalhes são impecáveis e maravilhosos com o piso do hall de entrada em mármore preto e branco paginado, pé-direito duplo e salas em estilo vitoriano.

Inicialmente foi colocada a venda por R$ 80 milhões e, assim como a sua prima carioca, diante da falta de interessados em fecha o negócio nesse patamar, baixou o preço. Hoje a pedida está em R$ 73 milhões. O dono é Marcelo de Carvallho, sócio da Rede TV e ex marido da apresentadora Luciana Gimenez. Ela que vivia no imóvel e, após o término do casamento, se mudou para outra cobertura no mesmo condomínio.

Quem tiver condições de ser o novo morador desse exclusivo endereço já não terá que resolver nenhuma pendência de pagamento, pois o imóvel está todo regularizado e com as contas em dia — mas vai precisar se preparar para um boleto de IPTU de quase R$ 30 mil reais por mês, além de um taxa de condomínio de R$ 26 mil reais.