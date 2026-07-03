A decisão do STF que pode provocar grande impacto no mercado imobiliário

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Real Estate

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Grandes negócios e tendências do mercado imobiliário. Renata Firpo é publicitária, consultora imobiliária e advogada pós-graduada em Direito imobiliário
Economia

A decisão do STF que pode provocar grande impacto no mercado imobiliário

Entenda o caso

Por Renata Firpo 3 jul 2026, 15h09 | Atualizado em 3 jul 2026, 17h20
O ministro Luiz Fux, durante sessão do STF
O ministro Luiz Fux, durante sessão do STF (Victor Piemonte/STF)
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A decisão do STF que pode provocar grande impacto no mercado imobiliário Priorize VEJA no Google

A insegurança jurídica que vem incomodando diversos setores no país também está presente no mercado imobiliário. Combater essa realidade hoje vale tanto quanto um terreno bem localizado, um projeto arquitetônico de excelência ou uma taxa de juros competitiva. Sem uma segurança com as leis e procedimentos, os investidores adiam decisões e suspendem lançamentos, bancos reavaliam riscos e o consumidor final acaba pagando a conta.

Um exemplo recente ocorreu na cidade de São Paulo, onde empreendimentos tiveram alvarás suspensos e obras embargadas por questionamentos do Ministério Público, mesmo após o cumprimento das exigências administrativas e a obtenção das licenças expedidas pelo Poder Público. Quem investe no setor imobiliário precisa ter confiança de que, uma vez atendidas as exigências legais e concedidas as autorizações pelos órgãos competentes, o empreendimento poderá seguir seu curso com estabilidade. Quando essa previsibilidade desaparece, aumenta o risco do negócio.

Essa preocupação não se limita às questões urbanísticas. Hoje, outro tema relevante está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal e poderá produzir efeitos diretos sobre o mercado imobiliário e o acesso ao crédito. Trata-se do julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 40.223, que discute uma questão aparentemente técnica, mas com enorme impacto econômico para todos os cidadãos comuns. A alta corte vai definir se um contrato de alienação fiduciária de imóvel pode ser celebrado por instrumento particular ou será obrigatória a escritura pública em diversas operações.

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Para entender essa discussão, basta lembrar como funciona uma venda financiada, um processo estabelecido há quase 25 anos no país. Quando uma pessoa compra um imóvel financiado, normalmente é utilizada a alienação fiduciária. Nessa modalidade, o imóvel permanece como garantia da dívida até a quitação do financiamento. É justamente esse mecanismo que tornou o crédito imobiliário brasileiro mais seguro e acessível nas últimas décadas. A discussão no STF não é sobre a validade da alienação fiduciária. Ela continuará existindo. O debate é exclusivamente sobre a forma de formalizar esse contrato.

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A Lei nº 9.514/1997 estabelece que os contratos de alienação fiduciária podem ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular, ambos com efeitos jurídicos equivalentes, desde que posteriormente registrados no Cartório de Registro de Imóveis. É esse registro que torna a garantia público e plenamente eficaz.

Em 2024, porém, o Conselho Nacional de Justiça editou os Provimentos nº 172 e 175, restringindo essa possibilidade. Pela nova regra, apenas instituições integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), como os bancos, poderiam utilizar o instrumento particular. Incorporadoras, loteadoras, fundos de investimento e diversos outros agentes do mercado passariam a ser obrigados a lavrar escritura pública em cartório de notas antes do registro do imóvel. Na prática, isso significa acrescentar uma etapa que representa mais tempo, mais burocracia e mais custos para milhares de operações imobiliárias.

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Posteriormente, os efeitos desses provimentos foram suspensos por decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, justamente em razão do potencial impacto econômico e dos custos adicionais que poderiam ser impostos ao mercado. Essa suspensão acabou sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, onde o julgamento ainda aguarda conclusão após pedido de vista do ministro Luiz Fux. Até o momento, os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli votaram pela manutenção da suspensão dos provimentos, entendendo que a interpretação do artigo 38 da Lei nº 9.514/1997 deve prevalecer.

Independentemente do resultado final, o caso evidencia uma preocupação maior. O Brasil precisa de estabilidade regulatória. O setor imobiliário trabalha com investimentos elevados, planejamento de longo prazo e financiamentos que podem durar décadas. Alterações interpretativas que mudam regras consolidadas há muitos anos geram insegurança, aumentam custos de transação e reduzem a eficiência do mercado.

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Naturalmente, segurança jurídica também significa proteger consumidores e garantir negócios confiáveis. Mas é preciso encontrar esse equilíbrio sem criar burocracias que a própria legislação não exige. Quando uma lei federal estabelece um procedimento e, posteriormente, atos infralegais passam a restringir sua aplicação, cria-se um ambiente de incerteza que prejudica toda a cadeia imobiliária.

O mercado imobiliário brasileiro depende de crédito, o crédito depende de previsibilidade e a previsibilidade depende, acima de tudo, do respeito às regras estabelecidas pelo legislador e da estabilidade das decisões institucionais. No fim das contas, segurança jurídica não interessa apenas ao mercado. Ela interessa a todos que sonham em comprar um imóvel, investir no país ou simplesmente confiar que as decisões tomadas hoje continuarão válidas amanhã.

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TAGS:
Imóveis
Justiça
Mercado Imobiliário
Negócios
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