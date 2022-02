Zico cancela participação em podcast após fala sobre partido nazista

A fala em defesa da existência de um partido nazista legalizado no Brasil dita pelo apresentador conhecido como Monark, do Flow Podcast, custou a participação do ex-jogador Zico em um programa esportivo do mesmo grupo, marcada para esta terça-feira.

“Meu pai iria sim participar hoje à tarde do Flow Sport Club, mas ele cancelou assim que assistiu ao vídeo. Não precisou muito…”, informou Junior Coimbra, filho de Zico, pelo Twitter.

A fala em apologia ao nazismo foi feita durante uma entrevista com os deputados Kim Kataguiri e Tábata Amaral, que tentaram em vão fazer o apresentador enxergar o absurdo de seu discurso. Nesta terça, Monark pediu desculpas e disse que estava bêbado no programa.