Zema ‘perdeu a mineiridade’, diz senador sobre eleições em Minas

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) criticou a conduta de Romeu Zema (Novo) na campanha para Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Após ser reeleito em primeiro turno, o governador se dedicou a angariar votos para o presidente. Em oposição, o relator da CPI do Assédio Eleitoral, nas mãos de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acredita que teve um papel importante para garantir a vitória de Lula.

“Minas teve um momento atípico, geralmente é um estado onde as tradições pressupõem uma campanha, principalmente quando se trata de uma campanha nacional, um pouco menos atritada”, avaliou Silveira. “O governador rompeu essa linha amarela, foi muito agressivo desde o princípio e acabou estimulando alguns atos que foram considerados inclusive pelo Ministério Público do Trabalho, empresas já fizeram Termo de Ajuste de Conduta, como assédio eleitoral”, disse ao Radar.

O senador destacou a força do poder econômico utilizada na campanha bolsonarista capitaneada por Zema. Outro nome citado por Silveira foi o do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, cotado para ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, caso Bolsonaro fosse reeleito.

“Tanto o governador quanto o presidente da FIEMG perderam a ‘mineiridade’ nessa eleição de segundo turno contra Lula”, afirmou o pessedista.

No domingo de eleição, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) conversou com a imprensa e não se furtou de críticas ao governador. Para o petista, a eleição de Lula só foi possível porque conseguiram reverter a narrativa de Zema, que pregava a “PTfobia”, nas redes sociais e em reuniões com prefeitos.

Mais uma vez, as eleições em Minas sintetizaram o cenário nacional. Lula foi eleito com o apoio de 50,2% dos eleitores mineiros. Em todo o Brasil, o petista ganhou o segundo turno com 50,9% dos votos.