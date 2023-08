Zambelli diz que vai prestar depoimento à PF sobre hacker na segunda-feira

A deputada Carla Zambelli afirmou que vai prestar depoimento à PF na próxima segunda-feira. Segundo a parlamentar, a oitiva seria realizada nesta quinta-feira, mas ela já tinha uma viagem marcada e pediu para ser ouvida em outra data.

Em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira depois de ser alvo de busca e apreensão da PF, Zambelli admitiu ter feito pagamentos ao hacker Walter Delgatti Neto, mas negou ligação com a inserção de dados falsos no sistema do CNJ e a tentativa de descredibilizar as urnas eletrônicas para contestar o resultado das eleições de 2022.

Na versão da deputada, as transferências se referem à contratação de Delgatti para interligar suas redes sociais com seu site – serviço que, ainda segundo Zambelli, não teria sido sequer concluído.

Zambelli também disse que levou Delgatti a um encontro secreto com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, como revelado por VEJA, no qual o então presidente perguntou ao hacker se seria possível invadir as urnas eletrônicas.

Em operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, a Polícia Federal prendeu preventivamente Delgatti e fez buscas na casa e no gabinete de Zambelli na Câmara.

