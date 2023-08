Zambelli agora diz que desconfiava do hacker que apresentou a Bolsonaro

Alvo de busca e apreensão da PF em casa e em seu gabinete na Câmara nesta quarta-feira, Carla Zambelli agora diz que desconfiava de Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza-Jato, antes de apresentá-lo a Jair Bolsonaro.

A deputada afirmou, em entrevista a jornalistas, que custeou uma viagem de Delgatti a Brasília e o levou ao encontro do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, uma vez que, segundo ela, o hacker alegava ter “provas para poder apresentar” e “serviços a oferecer para o partido”.

“Nessa reunião, já sabendo que era uma pessoa que tinha bastante conhecimento dessa área (de tecnologia), mas que eu não sabia em que aspecto ideológico que ele estava naquele momento, eu fiz assim que ‘não’ para o Valdemar, por trás, para ele não contratá-lo”, disse.

Apesar do suposto aceno negativo de Zambelli, foi depois do encontro no PL que ela afirmou ter levado Delgatti a Bolsonaro. “Foi uma conversa privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis. E ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável”, relatou na entrevista.

Ainda segundo a deputada, não houve mais contato entre o ex-presidente e o hacker depois do diálogo sobre as urnas.