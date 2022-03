YouTube vai remover vídeos com fake news sobre fraude em urnas eletrônicas

De olho nas eleições desse ano, o YouTube anunciou nesta terça-feira que vai remover vídeos com “alegações falsas de que as urnas eletrônicas brasileiras foram hackeadas na eleição presidencial de 2018 e de que os votos foram adulterados” — que têm sido defendidas à exaustão pelo presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores.

A medida faz parte de uma atualização nas políticas da plataforma que visa reduzir a disseminação de informações enganosas e recomendar fontes de conteúdos confiáveis sobre o processo eleitoral.

“Com as eleições brasileiras se aproximando, sabemos que as pessoas buscam informações úteis sobre candidatos, candidatas e assuntos em alta. Queremos conectar as pessoas com fontes confiáveis de notícias e informações para que possam tomar decisões embasadas. Por isso, ao longo dos últimos anos, elaboramos um sólido conjunto de políticas e sistemas para dar visibilidade a conteúdo confiável e reduzir a disseminação de informações enganosas —permitindo, ao mesmo tempo, a realização do debate político”, diz o comunicado assinado pela gerente de Políticas Públicas do YouTube no Brasil, Alana Rizzo.

Sobre a remoção de conteúdo que viole as políticas da plataforma, as diretrizes referentes às eleições proíbem a publicação de vídeos com o objetivo de enganar eleitores (sobre hora, local ou meios para votar, ou a segurança das urnas, por exemplo), com informações falsas sobre a inelegibilidade de candidatos, com incentivo para que pessoas atrapalhem quem esteja tentando votar; e com fake news sobre a integridade das eleições.

“Como sempre, nossas políticas se aplicam igualmente a todos os criadores de conteúdo, quaisquer que sejam as suas opiniões políticas. Nosso investimento em aprendizado de máquina e em pessoas resultou em remoções mais rápidas e precisas, em todas essas categorias”, esclarece a plataforma.

O YouTube também vai disponibilizar conteúdos de fontes confiáveis em destaque, nos painéis “assista a seguir”.