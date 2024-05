WSL fecha acordo com marca do surfista John John Florence para etapa no RJ

A World Surf League (WSL) terá a Florence Brasil, marca do surfista duas vezes campeão mundial, John John Florence, como fornecedora oficial de vestuário do VIVO Rio Pro, a oitava etapa do Championship Tour (CT), que será realizada de 22 a 30 de junho, na Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ).

A marca patrocinou um evento da WSL no Havaí (EUA), mas a parceria é inédita no Brasil. A linha do surfista será a responsável pelos uniformes do staff no evento.

“Estamos felizes em fechar parceria com uma empresa que tem como uma de suas principais preocupações o olhar com questões relacionadas à sustentabilidade. (Boa) parte das peças são produzidas de forma responsável, o que nos aproximou da linha e ajudou nas tratativas para fecharmos negócio”, afirmou Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

“Além disso, a marca reflete também um lado aventureiro que está diretamente relacionado ao surfe e ao estilo de vida dos amantes deste esporte”, completou o executivo.

A produção do material para o CT trará camisetas com o pôster do evento estampado na parte frontal e os demais patrocinadores expostos nas costas. O conjunto ainda terá camisa polo, camisa com um camuflado autoral da marca, camisas UV especialmente produzidas para o corpo de seguranças e bermudas. A Florence Brasil deve produzir aproximadamente 1.500 peças para o evento.