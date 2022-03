Witzel perde mais uma no STJ ao tentar voltar ao governo do Rio

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou nesta quarta mais um recurso de Wilson Witzel para tentar voltar ao governo do Rio. Martins manteve o julgamento do tribunal montado na Alerj que cassou o mandato do ex-governador.

Witzel alegava a existência de vícios insanáveis (como extrapolação de prazos legais e nulidade de provas) para anular o julgamento.

Martins destacou que o deferimento da suspensão de segurança é condicionado à demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Além disso, explicou o presidente do STJ, a suspensão de segurança não tem natureza jurídica de recurso, não podendo ser usada para eventual reforma de decisão. O magistrado observou que Wilson Witzel não exerce mais função pública para alegar sua legitimidade na defesa de interesses públicos primários.