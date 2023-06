Wajngarten se coloca à disposição do PL para disputar eleição em São Paulo

Com caminho pavimentado para o PL apoiar a reeleição de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, Fabio Wajngarten se colocou à disposição do partido para ser vice do emedebista.

Foi o ex-chefe da Secom do governo Jair Bolsonaro que articulou o recente encontro entre o ex-presidente e Nunes, como revelou Valdemar Costa Neto nesta semana em evento da legenda em São José do Rio Preto (SP).

Apesar de ter se oferecido para compor a chapa do atual prefeito, Wajngarten garante que a palavra final será do chefe:

“Cumprirei o que Bolsonaro determinar”, diz afirmou o empresário, advogado e publicitário, que hoje atua como seu assessor de imprensa.