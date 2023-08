Wajngarten diz que conversou com Cid sobre ‘entrega voluntária’ de joias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O assessor de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, foi às redes sociais se defender. A Polícia Federal encontrou uma troca de mensagens entre o ex-secretário de Comunicação e Mauro Cid sobre as joias sauditas. Ele diz que se referia à “entrega voluntária” do presente ao Tribunal de Contas da União e não à venda dos itens.

Na mensagem, Cid informa Wajngarten sobre a então iminente cassação de decisão do ministro Augusto Nardi, do TCU, que determinava a devolução das joias, recebidas por Bolsonaro como presente oficial do governo da Arábia Saudita, ao estado brasileiro. Wajngarten responde, então, que deveriam “se antecipar”.

“Quando disse que se devia “antecipar” a entrega dos objetos estou me referindo a uma remessa antecipada à Corte, antes de um pedido formal do TCU, que aliás acabou ocorrendo. Reitero: sugeri antecipar e entregar ao tribunal”, escreveu Wajngarten no Twitter.

Na troca de mensagem com Cid, que ocorreu no dia 15 de março, ele ainda chama o assessor Marcelo Câmara de “burro demais” e diz que o advogado Frederick Wassef “contamina tudo”. Depois, Mauro Cid pede para Wajngarten falar com Bolsonaro.

