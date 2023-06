Waguinho diz a Lula que demitir sua mulher não resolve crise na base

Na conversa que deu sobrevida a Daniela Carneiro no governo, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, disse a Lula que demitir a ministra do Turismo, com quem é casado, não resolveria a crise na base na Câmara, onde não há maioria fiel ao Palácio do Planalto.

Para Waguinho, a solução está em atender à reivindicação nada velada de Arthur Lira e amealhar o apoio do Centrão com a participação ainda maior de deputados na destinação de emendas ao Orçamento.

Um dos argumentos é que nem os dirigentes nem os líderes do União Brasil, que querem substituir Daniela Carneiro pelo deputado Celso Sabino, teriam controle sobre toda a bancada do partido na Câmara.