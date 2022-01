Wagner Moura e Adnet assinam manifesto por Molon no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao menos 120 pessoas ligadas ao setor da cultura assinaram um manifesto a favor da candidatura de Alessandro Molon (PSB) a uma vaga ao Senado pelo Rio em outubro.

Entre signatários estão monstros sagrados das artes brasileiras, como a atriz Fernanda Montenegro e o cantor e compositor Caetano Veloso. O ator Wagner Moura e o humorista Marcelo Adnet também assinam a missiva, assim como a cantora Mart’nália e os atores Marcos Palmeira e Bruno Galiasso. A carta chegou a ser assinada por Elza Soares antes de sua morte na semana passada.

Molon é atualmente líder da oposição na Câmara dos Deputados. Desde o ano passado que ele e seu partido divulgam o seu interesse em disputar a uma vaga ao Senado.

Políticos do Rio, contudo, observam que como a chapa apoiada pelo PT e Lula no Rio deve ter Marcelo Freixo (PSB) como candidato ao governo, ficaria difícil manter no mesmo partido a vaga em disputa para o Senado.

Na terça, depois de uma conversa com Lula, Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad, os caciques do PT do Rio bancaram que o senador na chapa apoiada por Lula seria o petista André Ceciliano, atual presidente da Alerj.

Continua após a publicidade

A questão é que Ceciliano é desconhecido do público geral e Freixo e Molon são próximos de grupos progressistas, como os artistas.

Segundo a carta, durante a CPI da Pandemia, “a população carioca e fluminense sentiu a ausência de um senador do nosso estado que atuasse em defesa da vida e do povo do Rio de Janeiro”. De fato, atualmente os três senadores do Rio, são da base de apoio de Jair Bolsonaro.

O documento lembra dessa situação e alerta para o fato de os concorrentes bolsonaristas de Molon– no caso, Marcelo Crivella e Romário Farias– também aparecerem bem nas pesquisas.

“Conclamamos que todos aqueles que lutam por justiça social e defendem a democracia no Rio de Janeiro se unam em torno da pré-candidatura ao Senado do deputado Alessandro Molon: alguém que, desde o início de sua vida pública, tem se dedicado à defesa das causas sociais, do meio ambiente, da democracia e da ética na política”, diz a carta.

Leia aqui a íntegra da carta e os artistas que assinam o documento.