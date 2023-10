Wagner cobra ação do Planalto para enquadrar Lira na questão das MPs

O Senado aprovou há pouco o projeto do Desenrola Brasil, que tenta combater o endividamento das famílias brasileiras. O programa foi criado pro meio de uma Medida Provisória e deixaria de existir nesta terça, caso o Senado não votasse o projeto.

Presidente da Câmara, Arthur Lira tem manobrado para impedir que o rito de análise das MPs, a partir de comissões mistas de senadores e deputados, seja cumprido. Quando uma MP chega ao Parlamento, o certo é que a Câmara e o Senado indiquem integrantes para compor o colegiado de análise da matéria, mas Lira não tem cumprido seu papel, segundo o líder do bloco Democracia, Izalci Lucas (PSDB-DF), que cobrou ações da Casa para mudar a lógica de tramitação das matérias.

“Nós estamos votando aqui uma medida provisória, e é uma matéria superimportante e que foi transformada num projeto de lei, para não se perder a validade da medida provisória, que não foi, por parte da Câmara, indicados seus membros… Não podemos continuar a carimbar as medidas provisórias… A gente ouve muito isso, que o Presidente da Câmara não indicará os membros de medida provisória, para que tudo comece pela Câmara dos Deputados. Nós não podemos simplesmente ficar aqui aprovando o que a Câmara mandou”, disse Izalci.

O tucano foi apoiado pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner, que revelou ter pedido ao ministro Alexandre Padilha, da articulação política do Planalto, que chame uma reunião com a Câmara para tentar acabar com a crise sobre a tramitação das medidas provisórias, um velho problema do Parlamento.

“Quero me somar, eu diria, à indignação também do senador Izalci. Mais uma vez, nós, como Senado, somos obrigados a votar sem um aprofundamento, ou sem as mudanças de que gostaríamos, por conta dessa lógica, me perdoe, irracional que se estabeleceu com esta Casa em relação às medidas provisórias”, disse Wagner.

“Hoje, inclusive, tive uma reunião com o ministro Padilha, que é o responsável por toda operação política do governo, dizendo a ele que alguém precisa chamar à mesa, para que a gente bote um ponto final nisso, porque acaba virando um constrangimento para esta Casa”, seguiu o líder do governo.

