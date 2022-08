Voto ‘Luneto’ na Bahia é realidade na campanha de ACM ao governo

Líder das pesquisas na disputa pelo Governo da Bahia, ACM Neto tem percorrido o interior do estado para apresentar suas propostas de governo nessa pré-campanha. Nessas agendas, o candidato tem encontrado eleitores de Lula que apoiam sua candidatura e rejeitam renovar o mando do PT no estado.

A candidatura petista na Bahia é representada por Jerônimo Rodrigues, nome escalado pelo partido depois de desentendimentos entre Rui Costa e Jaques Wagner no estado. O petista, além de desconhecido, não conta com o apreço de Lula, que sequer participou da convenção no fim de semana. Lula até estava no Nordeste, mas preferiu viajar ao Ceará a prestigiar o PT baiano.

Nas redes sociais, vídeos (veja abaixo) postados por ACM Neto mostram encontros dele com apoiadores do PT que declaram voto no “44”.

